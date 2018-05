Un texte de Michel-Félix Tremblay

En raison de la non-disponibilité du CTMA Vacancier, la Société des traversiers du Québec (STQ) utilise depuis la semaine dernière le NM Félix-Antoine Savard pour relier les deux rives pendant l'arrêt technique obligatoire du F.-A. Gauthier.

Il s'agissait d'une solution qui n'était pas idéale, admettait la STQ, et qui inquiétait certains usagers. Le Félix-Antoine Savard est un bateau plus petit et le pont des automobiles est ouvert. Il ne peut naviguer lorsque les vents dépassent 21 noeuds.

Le CTMA Vacancier effectuera une première traversée le vendredi 18 mai, à 8 heures.

Par contre, le navire devra retourner aux Îles-de-la-Madeleine le 26 mai, après l'aller-retour matinal. Le Félix-Antoine Savard reviendra donc à Matane jusqu'au retour du F.-A. Gauthier prévu le 1er juin.

Le pont des automobiles du traversier Félix-Antoine Savard est ouvert, contrairement au F.-A. Gauthier, à son prédécesseur, le Camille-Marcoux et au CTMA Vacancier. Photo : Radio-Canada

Le CTMA Vacancier n'était pas disponible jeudi dernier, au moment du début de l'arrêt technique du F.-A. Gauthier, puisque celui-ci devait remplacer le Madeleine entre les Îles-de-la-Madeleine et l'Île-du-Prince-Édouard.

Les problèmes de moteur du Madeleine qui était en réparation au Chantier Verreault Navigation des Méchins, étaient plus importants que prévu, ce qui a prolongé son absence. Le Madeleine reprend du service le mercredi 16 mai.