Une mère de famille, Julie Mailloux, qui s'était rendue à ce parc avec son enfant avait porté plainte après avoir vu l'affiche qui faisait la promotion du jeu Biba.

L'affiche fonctionne avec une structure de jeux, grâce à des pictogrammes.

L'application Biba vise à faire bouger les tout-petits à travers la structure et les incite à aller cueillir des os de dinosaures, par exemple, ou des papillons imaginaires, pour gagner des points.

Ce sont les parents des enfants qui utilisent l'application et qui guident leurs tout-petits, mais l'enfant doit parfois toucher l'écran.

La Ville avait lancé un appel d'offres pour essayer cette application dans un de ses parcs.

L'entreprise qui a obtenu le contrat, Techsport, n'avait pas eu la permission d'installer une affiche promotionnelle, selon des précisions apportées par le Service des communications de Gatineau.

« Cet équipement n’était ni demandé ni évalué dans le cadre de l’appel d’offres pour la fourniture de structures de jeu pour les enfants de 18 mois à 5 ans et il n’était pas mentionné dans les documents soumis par Techsport », peut-on lire dans le courriel de précision du Service des communications de Gatineau.

La Ville précise que l'affiche a été retirée du parc Sainte-Thérèse le temps d'analyser la nouvelle application.

Julie Mailloux croit qu'il ne faut pas faire la promotion des téléphones intelligents lorsque les enfants jouent à l'extérieur.

« C'est un défi d'inciter les enfants à décoller des écrans, que ça soit la télé, les téléphones, les tablettes, soutient Mme Mailloux, et de les inciter à jouer dehors puis à se dépenser physiquement. »

Mme Mailloux a interpelé son conseiller municipal Jocelyn Blondin.

M. Blondin comprend Mme Mailloux, mais défend le geste de la Ville.

On ne force pas personne, je veux dire, ça peut être intéressant pour ceux qui le désirent, puis écoutez, on n'impose rien à personne. Jocelyn Blondin, conseiller du district du Manoir-des-Trembles-Val-Tétreau

Pour la sociologue Diane Pacom de l'Université d'Ottawa, la Ville a bien fait de retirer la promotion de l'application en attendant les résultats de l'analyse.