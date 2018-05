Un texte de Gilles Taillon

Orléans est l'une des seules circonscriptions de la région d'Ottawa (avec Ottawa-Vanier) où le poids démographique des francophones est suffisamment élevé pour influencer le déroulement de l'élection.

Le français est la langue maternelle de 30,4 % de la population et le bilinguisme des candidats est essentiel aux yeux de bien des francophones.