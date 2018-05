La jeune fille se décrit comme une rappeuse de 9 ans qui vit à Hollywood et qui s’est sortie de la pauvreté en vendant de la drogue. Elle publie des vidéos remplies d’insultes, de grossièretés et de fanfaronnades sur ses différents réseaux sociaux. Elle compte d’ailleurs 1,7 million d’abonnés sur Instagram et des centaines de milliers sur YouTube et Snapchat.

« Ça m’a coûté 200 000 $. Je n’ai que neuf ans, je n’ai pas de permis, mais je conduis cette voiture sport, salope », dit-elle dans une vidéo où elle est assise au volant d’une décapotable rouge et dans laquelle elle exhibe de l’argent.

Le site à potins Babe a dévoilé la semaine dernière qu’elle vient de Vancouver où sa mère est agente immobilière.

Plus tôt, une journaliste pour un autre site Internet, Jezabel qui cible surtout les femmes, avait aussi découvert que la mère de la petite se trouvait à Vancouver, mais hésitait à le rapporter parce qu’elle ne voulait pas révéler la véritable identité de la fille. « Les commentaires qu’elle inspire sont presque entièrement négatifs », dit Anna Merlan, une journaliste pour Gizmodo, qui détient Jezabel. Racisme, violence sexuelle, la journaliste affirme que la petite tient des propos sombres.

Elle s’inquiète également que la célébrité de Lil Tay soit exploitée pour faire de l’argent sur son dos. « Nous voyons beaucoup d’enfants dans les médias, dans le jeu et le divertissement dans des situations qui ne sont pas dans leur meilleur intérêt », lance-t-elle.

CBC a confirmé avec Instagram que le compte de Lil Tay est géré par son parent.

La PDG de Bold New Girls qui enseigne et donne des conseils aux filles, Lindsay Sealey, affirme que les médias sociaux ne sont pas nécessaires mauvais, mais qu’ils peuvent avoir un impact négatif.

« Je considère que ça devient dangereux ou des territoires dangereux quand les parents encouragent un faux sentiment d’être soi-même », laisse-t-elle tomber.