Un texte de Brigitte Dubé avec la collaboration de Pierre Cotton



De nouvelles nationalités y seront représentées. En revanche, plus d’équipes régionales sont inscrites. « L’élite mondiale en orientation devra probablement redoubler d’ardeur face à l’évolution constante des équipes régionales », indique le porte-parole du Raid, Daniel Labillois.

Le Raid est une course d’orientation et d’endurance qui se pratique en équipe de deux avec assistance technique. En trois jours, les raideurs doivent parcourir 300 km ou 150 km, à la course, à la nage, au vélo, au canot et à des sections de cordes.

Cette année, la Société de développement et de mise en valeur de Carleton-sur-Mer (SDMC) et Endurance Aventure offriront un nouveau terrain de jeu grâce à une entente avec le Géoparc mondial UNESCO de Percé, la Ville de Percé et la MRC Rocher-Percé.

Image du Raid international Gaspésie en 2016. Photo : Radio-Canada/Isabelle Larose

Jusqu’ici, 81 équipes sont inscrites et la période d’inscription n’est pas encore terminée.

L’organisation annonce une « compétition féroce » avec le retour de l’équipe gagnante du 300 km en 2016, les Estoniens Timmo et Joosep Tammemäe. L’équipe Brésilienne Brou Aventuras revient après un an d’absence.

L’Allemagne, le Mexique et la Syrie en seront à une première participation. Des coureurs italiens, anglais, américains et chinois prendront aussi le départ.

Par ailleurs, la première du film tourné lors du Raid 2017 sera présentée le 17 mai à La Vieille Usine de L’Anse-à-Beaufils à Percé et le 23 mai au studio Hydro-Québec du Quai des arts de Carleton-sur-Mer. Cette fois, il sera possible de voir les athlètes se dépasser dans le décor du parc national de la Gaspésie.