Avec les informations de Jocelyn Corbeil



Dans le rapport de l'accident publié ce matin par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), on souligne que le jour de l'accident, l'homme de 59 ans s'affairait à l'installation d'un système de caméra de surveillance sur un bâtiment commercial.



Il travaillait à l'extérieur dans une échelle appuyée sur un mur du bâtiment lorsque celle-ci a été fauchée par une pelle mécanique causant la chute mortelle du travailleur.



« Le contact de la pelle mécanique avec l’échelle a provoqué la chute au sol du travailleur. La deuxième cause, c’est que la gestion des travaux en cours et des activités sur le chantier était inexistante. On considère que c’est la principale cause de l’accident », soutient l’inspecteur à la Direction régionale de l'Abitibi-Témiscamingue de la CNESST, Robert Girard.



Responsabilité conjointe



Les trois entreprises qui œuvraient sur le chantier partagent une part de responsabilité dans la mort de Denis Aubé.



Les entrepreneurs écopent d'amendes à différents niveaux, mais c'est l'entreprise Fern Vézina, responsable de la pelle mécanique, qui écope de l'infraction la plus salée.