Dans sa proposition aux Québécois, le parti de François Legault confirme entre autres son engagement de réduire de 50 000 à 40 000 le nombre d’immigrants accueillis au Québec chaque année.

En échange, la CAQ s’engage à bonifier significativement les programmes d’aide, les services et l’accompagnement offerts aux nouveaux arrivants.

Mais la CAQ va plus loin en proposant dans son « document d’orientation sur l’immigration », daté du mois de mai 2018, de soumettre les immigrants à trois nouvelles exigences s’ils désirent demeurer au Québec.

La première consiste à démontrer une maîtrise ou un apprentissage suffisants de la langue française.

La deuxième exigence portera sur la connaissance et le respect des valeurs québécoises en vertu de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, notamment en termes d’égalité homme-femme, de respect des orientations sexuelles, de l’identité de genre, etc.

La troisième exigence sera de démontrer que l’immigrant qui désire rester au Québec est à la recherche active d’un emploi ou qu'il en a déjà un.

Advenant l’application de ce plan, les nouveaux arrivants au Québec auraient une période de trois ans régie par un « certificat d’accompagnement transitoire » pour démontrer à l’État qu’ils respectent ces trois exigences.

Dans le cas où un immigrant ne rencontrerait pas ces critères au terme de ces trois années, la plate-forme de la CAQ prévoit que le gouvernement du Québec référerait le cas au fédéral, qui détient les pouvoirs réels au Canada en matière d’immigration.

La CAQ ne précise cependant pas si ces personnes seraient expulsées du Québec, relocalisées ailleurs au pays ou si on leur offrirait plus de temps pour satisfaire aux exigences d’un gouvernement caquiste.

Ni François Legault ni son parti n’ont commenté jusqu’à maintenant cette fuite de documents dans les médias.

« Innaplicable » , selon Couillard

Questionné mardi matin en conférence de presse sur les intentions de la CAQ, le premier ministre libéral Philippe Couillard a déclaré qu’un tel plan serait inapplicable.

« C’est un autre exemple de proposition de la CAQ qui est brouillonne, disons-le, et inapplicable à plusieurs égards », a déclaré M. Couillard.

Outre les problèmes de juridiction qu’il pose entre le fédéral et le provincial, Philippe Couillard estime que toute réduction de l’immigration serait nocive pour l’économie du Québec qui affiche des besoins criants de main-d’œuvre.

« M. Legault doit arrêter de se cacher, il doit venir devant un groupe de journaliste comme vous et doit expliquer lui-même ses propositions, en quoi elles sont applicables et comment elles seront financées », a renchéri le premier ministre sortant.