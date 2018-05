Peu de dialogues accompagnent ces deux minutes de promotion qui font surtout une grande place à la musique de Queen (dont évidemment Bohemian Rhapsody) et les frasques de Freddie Mercury.

Le long métrage attendu à l’automne semble miser sur le mimétisme entre le chanteur et Rami Malek. Par ailleurs, Bohemian Rhapsody se consacre plus à l’ascension du groupe, jusqu’au légendaire concert de Wembley en 1985, plutôt qu’aux années suivantes, marquées par le tabou autour de la santé de Freddie Mercury, rongé par le virus VIH et décédé des suites d'une pneumonie.

Le projet de ce film biographique sur Freddie Mercury a connu plusieurs rebondissements. Fortement pressenti pour interpréter le chanteur, Sacha Baron Cohen a claqué la porte en 2013, apparemment mécontent que les producteurs (dont les autres membres du groupe Queen) refusent d’explorer l’aspect sombre du chanteur.

En outre, le réalisateur Bryan Singer a été renvoyé pour avoir pris trop de temps pour régler des problèmes personnels, rappelle The Guardian. Il a été remplacé par Dexter Fletcher.