Dans la foulée des critiques du vérificateur général du Canada, Ottawa a plus que triplé le nombre d'inspections sur le terrain en Ontario en 2017-2018, rapporte Christopher Simard, porte-parole d'Emploi et développement social Canada ( EDSC ).

Ainsi, 640 entreprises ontariennes étaient en cours d'inspection en date du 31 mars 2018.

Un employeur sur quatre se trouvait dans une situation de non-conformité. Dans la majorité des cas, les employeurs ont pris de leur propre chef des mesures correctives. Christopher Simard, porte-parole principal des relations avec les médias pour Emploi et développement social Canada

, que le poste a été offert aux Canadiens et aux résidents permanents dans le cadre de trois efforts de recrutement distincts au minimum et pendant au moins quatre semaines;

Pour Joël Étienne, avocat qui travaille auprès des immigrants, la décision du gouvernement de resserrer le contrôle des entreprises qui font appel aux TET est purement politique, et ne reflète pas ce qui se passe sur le terrain.

En période d’élections au Québec et en Ontario, M. Étienne trouve intéressant le « réflexe d’envoyer ce message-là (...) qui est un message qui ressemble beaucoup à ce qu’on a vu aux États-Unis par rapport à une réaction forte contre une immigration d’individus qui viennent travailler dans ces industries primaires. »

Certaines industries canadiennes font face à une pénurie de main-d’oeuvre, que ce soit par manque de personnel qualifié ou encore parce que les conditions de travail sont moins attirantes pour les employés.