Winston Blackmore, 62 ans, et James Oler, 54 ans, ont été reconnus coupables de polygamie en juillet 2017. Le premier pour être marié à plus de 20 femmes en même temps et le second à 5. Les deux hommes ont dirigé des sectes cautionnant les mariages multiples dans la petite communauté de Bountiful.

L’avocat de Winston Blackmore, Blair Suffredine, faisait valoir que les accusations de polygamie allaient à l’encontre de la liberté de religion de son client. Ses arguments ont été rejetés par la juge Sheri Ann Donegan qui a soutenu que Winston Blackmore et James Oler savaient que les mariages multiples étaient illégaux au Canada.

La peine maximale pour des accusations de polygamie est de cinq ans en vertu du Code criminel.