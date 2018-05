Ce guide en ligne est offert dans 60 langues et permet de trouver des conseils d’ordre général, des astuces d’initiés, ainsi que des informations concernant la confidentialité et la sécurité.

Les jeunes y trouveront des contenus éducatifs pour apprendre comment utiliser les différents produits (Pages, Groupes, Événements, Profils…) et les mesures de sécurité, ainsi que le signalement de contenus malveillants. On les informera aussi sur les manières de protéger leurs données sur Facebook.

On leur recommande notamment de réfléchir avant de parler, de ne pas laisser d’étrangers traîner chez eux, de changer les serrures de temps en temps, de ne pas donner d’informations personnelles à quelqu’un qu’on ne connaît pas ou que l’on vient de rencontrer, etc.

Ils pourront aussi consulter d’autres utilisateurs du même âge qu'eux, qui leur montreront comment ils utilisent le réseau au quotidien.

« L’éducation et la sécurité des jeunes sont notre priorité et nous continuons d’explorer de nouvelles façons de leur communiquer simplement tous nos précieux conseils. Depuis quelques mois, nous nous adressons à eux directement via leur compte Facebook, en publiant des messages d’information sur leur fil d’actualité, notamment pour leur apprendre à contrôler qui peut voir leurs contenus ou encore pour les diriger vers notre Centre de prévention contre l’intimidation », écrit Facebook dans son communiqué.