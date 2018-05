Un texte de Stéphane Bordeleau

L’entrepreneur qui annonçait officiellement mardi matin, à Montréal, son implication au sein de l’équipe Couillard à titre de président de la campagne électorale du Parti libéral du Québec, s’est d’abord dit surpris par l’ampleur des réactions qu’a provoquée sa venue en politique sous la bannière libérale.

« J’ai compris, dès que ma nomination a été ébruitée, dans quoi je m’embarquais. […] J’ai quand même été surpris de la rapidité et parfois de la férocité des commentaires à mon égard », a-t-il confié.

L'heure du « bon choix » est venue

Reconnaissant ouvertement qu’il a déjà soutenu des candidats d’autres formations politiques, celui qui se décrivait récemment comme un « queer politique » a expliqué son adhésion au Parti libéral en soulignant que le Québec est dans une période cruciale et qu’il est très important pour lui de « faire le bon choix », soit celui du PLQ.

« Comme plusieurs personnes, j’ai soutenu plusieurs partis, j’ai soutenu différentes personnes, des gens qui choisissent de s’impliquer en politique pour faire un changement et je saluerai toujours l’implication individuelle pour le bien collectif », a-t-il expliqué.

« Mais à l’heure où faire le bon choix me semble plus important que jamais, je choisis le Parti libéral », a poursuivi l’entrepreneur propriétaire de plusieurs compagnies.

Ce gouvernement a réinstauré la capacité de l’État à réinvestir et ce sont les valeurs auxquelles je crois. Des valeurs que je défends à titre de citoyen, mais également à titre d’entrepreneur. Le bilan n’est pas parfait, mais il constitue une base extrêmement solide pour l’avenir. Alexandre Taillefer, président de la campagne du Parti libéral du Québec

Résolument fédéraliste

Le nouveau président de la campagne libérale, Alexandre Taillefer, assure qu'il est fédéraliste depuis de nombreuses années en dépit de son intérêt passé pour l'indépendance du Québec. Photo : Radio-Canada

Questionné par les journalistes sur d’anciennes déclarations voulant qu’il ait soutenu l’indépendance du Québec et même voté pour le Oui en 1995, Alexandre Taillefer a assuré qu’il est aujourd’hui fédéraliste, et ce, « depuis de nombreuses années. [...] Pour moi, cette question doit être évacuée. »

Pas question non plus pour lui de sauter dans l'arène politique en déposant une candidature tardive dans cette campagne, assure M. Taillefer.

Se disant « extrêmement impressionné » par la plate-forme du Parti libéral du Québec, l’entrepreneur a expliqué qu’il entend jouer un rôle actif dans la campagne, notamment en s’impliquant dans les stratégies de communication avec l’équipe rapprochée de Philippe Couillard et en recrutant des candidats de prestige pour le PLQ.

« Je vais également faire des tournées avec le premier ministre et son équipe. Et j’espère participer avec les militants et militantes à la bonification de la plate-forme électorale », a ajouté Alexandre Taillefer en expliquant qu'il compte sur toute une équipe pour y parvenir. « Je ne suis pas le Superman de la politique », a-t-il fait remarquer.

J’aime profondément le Québec, personne ne pourra m’enlever ça. Dans toutes ses régions, dans toute sa diversité et dans toutes ses humeurs. Alexandre Taillefer, président de la campagne du Parti libéral du Québec

Un homme qui incarne le Québec moderne, selon Couillard

Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, était fier d'annoncer officiellement qu'Alexandre Taillefer présidera la campagne de son parti. Photo : Radio-Canada

Le premier ministre Couillard, quant à lui, ne cachait pas sa fierté d’avoir convaincu une personnalité du calibre d'Alexandre Taillefer de se joindre à son parti.

Après avoir vanté son bilan économique et la situation économique du Québec, désormais des plus enviables parmi les provinces du Canada, Philippe Couillard a expliqué qu’un homme comme Alexandre Taillefer incarne non seulement le renouveau au sein du PLQ, mais également son leadership.

« Je crois pertinemment que le président de la campagne électorale de la campagne 2018 du Parti libéral du Québec incarne un leadership d’action et de vision, un leadership de succès et de compassion », a déclaré le premier ministre.

Rappelant le succès remporté par Alexandre Taillefer dans le monde des affaires, son implication pour un meilleur partage de la richesse de même que sa défense de diverses causes sociales, Philippe Couillard a décrit son nouveau président de campagne comme un modèle pour le Québec moderne.

Il incarne le Québec de 2018 et de notre siècle. Il illustre la combinaison du succès économique et de l’engagement social. Philippe Couillard, premier ministre du Québec

Un parcours ponctué de succès et d’épreuves

À la tête du Fonds d’investissement XPND, fondateur du service de transport Téo Taxi et ancienne figure de l’émission Les Dragons, sur les ondes d'ICI Radio-Canada, Alexandre Taillefer a construit sa fortune au début des années 2000 dans les technologies de l’information. Mishmash Média, dont il est propriétaire, possède notamment la revue L'actualité ainsi que le magazine Voir.

Aussi présent dans le milieu des arts, Alexandre Taillefer occupe les fonctions de président du conseil d'administration du Musée d'art contemporain de Montréal.

L'entrepreneur est également connu pour son implication sociale, notamment par la réalisation d'un documentaire sur la cyberdépendance intitulé Bye qui relate le suicide de son fils Thomas, à l'âge de 14 ans.