Un texte de Julien Lecacheur

En ce matin de mai, Victoria Row est calme, le soleil la surplombe, les terrasses sont encore vides et seuls quelques touristes et résidents de Charlottetown s'y promènent.

Christophe Rivalain, un responsable des ventes pour une entreprise pharmaceutique est à Charlottetown pour un congrès. Comme à chacune de ses visites dans la capitale de la province, il aime se balader sur Victoria Row.

C'est vraiment une belle rue piétonnière. Il y a beaucoup d'activités en été quand le soleil est ici. On s'y amuse bien. Christophe Rivalain, responsable des ventes pour une entreprise pharmaceutique

Plus d'un million de personnes arpentent chaque année Victoria Row. Photo : julien lecacheur

Et si Victoria Row est encore calme, cela ne sera plus le cas dans quelques semaines où elle sera bondée.

Réservé aux piétons du 1er mai au 31 octobre, Victoria Row est l'un des lieux les plus vibrants de Charlottetown durant la période estivale. C'est aussi un véritable attrait touristique pour la ville de Charlottetown qui l'utilise pour en faire sa promotion comme le confie Laurel Lea, la responsable du tourisme pour la ville de Charlottetown.

Si vous me demandez ce que représente Victoria Row pour la ville de Charlottetown, je réponds sans aucune hésitation, inestimable ! Laurel Lea, responsable du tourisme pour la ville de Charlottetown

20 ans d'histoire

En 1998 , les commerçants de Victoria Row en partenariat avec la ville de Charlottetown ont décidé de transformer cette rue réservée aux voitures en une voie piétonne longée par des terrasses. Un projet de 250 000 dollars payés 50/50 par la ville et les commerces.

Vingt ans plus tard, les résultats sont payants, la ville attire plus d'un million de visiteurs et les restaurateurs voient leurs chiffres d'affaires grimper chaque année.

Stéphanie Hines, la gérante du restaurant Row House Steak & Lobster explique que Victoria Row est vitale pour le chiffre d'affaires du restaurant. Photo : julien lecacheur

Stéphanie Hunes est la gérante du restaurant Row House Steak & Lobster. Elle explique que son restaurant est plein du matin au soir durant les mois de juillet et d'août. Elle souligne aussi que cette piétonnisation attire énormément de clients dans son établissement.

Cela créer beaucoup de trafic pour nous. C'est vraiment important pour notre chiffre d'affaires. Stéphanie Hines, gérante du restaurant Row House Steak & Lobster

Certains commerçants aimeraient que la rue Sydney devienne piétonne comme Victoria Row. Photo : julien lecacheur

Mais aujourd'hui, propriétaires et piétons en veulent d'avantages. S'il est impossible de mettre des tables au milieu de la promenade piétonnière pour des questions de sécurités relatives aux incendies, certains souhaiteraient ouvrir d'autres voies aux piétons comme la rue Sydney située en contrebas de Victoria Row.

Kevin Murphy, le président de l'association des commerçants de Victoria Row explique avoir soumis un projet de piétonnisation à la mairie deux ans auparavant. Un projet refusé selon lui.

Nous avons demandé à la mairie pour piétonniser la rue Sydney et pour le moment rien ne s'est encore fait. Kevin Murphy, président de l'association des commerçants de Victoria Row

Kevin Murphy, le président de l'association des commerçants de Victoria Row aimerait que la rue Sydney devienne elle aussi piétonne. Photo : julien lecacheur

De son côté la ville de Charlottetown assure être ouverte aux projets qui pourraient embellir son centre-ville ainsi que Victoria Row.

Une chose est néanmoins sûre, la promenade ne restera pas piétonne tout au long de l'année. La raison étant que la grande majorité des établissements ferment leurs portes durant l'hiver pour se concentrer uniquement sur la période estivale et la saison des croisières.