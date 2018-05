Vingt-sept ans plus tard, Spike Lee a fait son retour lundi soir à Cannes et il n'est pas passé inaperçu sur la Croisette. BlacKkKlansman, un polar aux allures de pamphlet contre le racisme, l'extrême droite et le président Donald Trump, a été ovationné après sa présentation. Par ailleurs, le réalisateur s'est livré mardi à une attaque en règle contre le président américain.