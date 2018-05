Amazon s’est opposé à la taxe initialement proposée et qui aurait obligé les entreprises à payer 26 ¢ par heure par employé, soit l’équivalent de 500 $ par année par employé. Les entreprises devront finalement débourser l’équivalent de 275 $ par travailleur par année.

La mesure de compromis a été proposée au cours de la fin de semaine, après que la mairesse Jenny Durkan eut déclaré qu’elle n’approuverait pas une taxe plus élevée. La ville s’attend à amasser ainsi 48 millions par année pour payer du logement abordable et des services aux sans-abri.

Une taxe dès 2019

D’autres villes ont instauré des taxes semblables, mais des opposants à la mesure craignent qu’elle ne mette en péril la croissance de la ville et qu’elle n'entraîne des pertes d’emplois. Près de 600 grandes entreprises avec des revenus nets de plus de 20 millions de dollars seront touchées par la taxe dont l’entrée en vigueur se fera en 2019. Amazon, qui est l’employeur le plus important de la ville avec 45 000 travailleurs, sera le plus touché.

Plus tôt ce mois-ci, Amazon a annoncé qu'elle arrêtait la construction d'un nouvel immeuble au centre-ville et qu'elle reconsidérerait l'occupation d'un autre édifice déjà en construction. Les deux espaces auraient permis d’accueillir au moins 7000 nouveaux emplois. Amazon a menacé d'interrompre sa croissance à Seattle, au même moment où l’entreprise cherche un endroit pour installer son deuxième siège social et en même temps qu’elle crée de nouveaux emplois dans d’autres villes comme Boston et Vancouver.

Le problème d’itinérance s’est aggravé dans la ville

Le problème d'itinérance s'est empiré à Seattle depuis cinq ans, où l'on compte environ 10 000 sans-abri. Aujourd'hui, Seattle est devenue la ville américaine qui abrite le plus grand nombre de sièges sociaux d'importantes sociétés, qui offrent de bons salaires et qui ont contribué indirectement à la hausse vertigineuse des prix du logement dans les dernières années.