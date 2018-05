Les porte-parole d'Opération Enfant Soleil, Annie Brocoli et Maxime Landry, étaient de passage dans la région pour cette annonce.

Jusqu'à maintenant, plus de 1,1 million de dollars ont été distribués dans la région pour offrir de meilleurs soins et améliorer la qualité de vie des enfants hospitalisés.

Détail des octrois :

18 644 $ versés au CISSS Abitibi-Témiscamingue, Hôpital d'Amos

L'octroi financera l'achat d'une isolette standard, équipement qui améliore l'efficacité, la rapidité et la sécurité des interventions auprès des nouveau-nés. Depuis 1997, Opération Enfant Soleil a remis 266 555 $ à ce centre.

12 856 $ remis au CISSS Abitibi-Témiscamingue, Hôpital de La Sarre

Afin de favoriser le maintien et le retour rapide des nouveau‐nés en région, Opération Enfant Soleil et le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) offriront chacun la somme de 6428 $. Cet octroi servira à l'achat d'un moniteur multiparamétrique néonatal, qui assure une surveillance continue des paramètres vitaux de l'enfant. Depuis 2016, Opération Enfant Soleil a remis 39 006 $ à cet établissement.

29 170 $ versés au CISSS Abitibi-Témiscamingue, Hôpital de Rouyn-Noranda

Le montant versé par Opération Enfant Soleil permettra l'acquisition d'un bronchoscope rigide, un équipement qui permet de libérer les voies respiratoires de l'enfant de corps étrangers, et ce, de façon sécuritaire. Depuis 1993, Opération Enfant Soleil a remis 368 029 $ à ce centre.

17 756 $ remis au CISSS Abitibi-Témiscamingue, Hôpital de Val-d'Or

La somme servira à l'acquisition d'un système d'imagerie vasculaire offrant une meilleure détection et une meilleure visualisation du système veineux. Cet équipement permet à l'équipe d'effectuer des interventions plus précises lors de prises de sang, d'injections intraveineuses et d'installations de solutés, ce qui diminue le risque de traumatisme chez l'enfant. Depuis 1992, Opération Enfant Soleil a remis 306 442 $ à ce centre.

2959 $ versés au CISSS Abitibi-Témiscamingue, Hôpital de Ville-Marie

L'octroi permettra à ce centre d'acheter un néopuff, appareil permettant la ventilation manuelle des nouveau-nés en détresse respiratoire. Depuis 2016, c'est 20 539 $ qu'Opération Enfant Soleil a remis à cet établissement.

4276 $ versés à l'École Sacré-Cœur de Rouyn-Noranda

L'École Sacré-Cœur de Rouyn-Noranda accueille des élèves avec une déficience intellectuelle (légère à sévère) et des élèves avec un trouble du spectre de l'autisme. Ce montant forfaitaire sera utilisé lors de l'acquisition d'un module d'escalade. L'octroi remis provient du Fonds Josée Lavigueur d'Opération Enfant Soleil, qui vise à prévenir la maladie chez les jeunes par l'activité physique.