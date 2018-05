Le député Lebel affirme que plusieurs solutions ont été proposées pour contrer la fermeture de comptoirs de services des institutions financières dans les milieux ruraux.

Est-ce qu'on pourrait avoir une entente avec le gouvernement fédéral pour utiliser les bureaux de poste? On pourrait utiliser cet équipement-là pour permettre aux gens des milieux ruraux d'avoir accès à des conseils ou des services financiers. Harold Lebel, député péquiste de Rimouski

Même s'il s'est dit ravi que l'Assemblée nationale se penche sur ce dossier, Harold Lebel précise que le travail n'est pas terminé. Il estime qu'un suivi devra être fait auprès des institutions financières pour s'assurer que les propositions énoncées pendant la commission parlementaire ne restent pas lettre morte.

Le préfet de la MRC de Kamouraska, Yvon Soucy, a également participé aux discussions en tant que vice-président de la Fédération québécoise des municipalités.

Il estime que le gouvernement doit mettre en place un chantier pour assurer la pérennité des services de proximité, en plus d'étudier les effets concrets de la diminution des services financiers en région.