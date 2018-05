Un texte de Pierre Philippe LeBlanc

Lise Ouellette a été pendant près de six ans directrice du campus d’Edmundston. Elle a fait paraître dans l’Acadie Nouvelle, mardi, une lettre intitulée « Pour une sortie de crise au CCNB ».

Six directeurs des campus du CCNB ont dénoncé à la fin de janvier « le climat de méfiance, d'abus de pouvoir et/ou d'intimidation » que fait régner, selon eux, la PDG Liane Roy. Leur lettre a été remise aux médias. Le conseil des gouverneurs de l'institution a lancé une enquête à la suite de leur plainte, mais les directeurs ont refusé d’y participer parce qu’elle n’avait pas lieu dans le cadre qu’ils souhaitaient. Une analyse sur le climat organisationnel a ensuite été entreprise.

« Je n’ai pas compris pourquoi les signataires ont produit une lettre aussi négative et aussi ciblée sur une seule personne, affirme Lise Ouellette dans une entrevue à Radio-Canada. Donc, ça m’apparaissait problématique de laisser le débat sous cet angle-là parce que c’est beaucoup plus complexe que ça. J’ai voulu ramener les enjeux à un niveau plus large. »

Le CCNB a connu ces dernières années une série de changements organisationnels qui ont pu créer des tensions, explique Lise Ouellette. L’institution a été détachée du gouvernement et un conseil des gouverneurs a été créé. Une centralisation, ajoute-t-elle, a mené à des luttes de pouvoir et à la création de ce qu’elle décrit comme des silos contre-productifs.

« Il y a eu évidemment des résistants et même des perdants dans ces changements-là. Donc, ç’a créé du ressentiment. Ce sont des facteurs qui doivent être pris en compte dans l’analyse de la situation actuelle », estime Lise Ouellette.

À la retraite du CCNB depuis maintenant un an, Lise Ouellette dit avoir été surprise et secouée par la crise au sein de l'institution (archives). Photo : Gracieuseté

Le conseil des gouverneurs a un grand rôle à jouer pour sortir le CCNB de cette crise, souligne Mme Ouellette.

« Le conseil des gouverneurs, c’est la clé. C’est vraiment l’instance qui doit établir les orientations du CCNB. J’ai une grande confiance en le conseil des gouverneurs pour adopter une perspective plus large, prendre un peu de recul par rapport aux différentes tendances à l’heure actuelle et vraiment penser à une vision à long terme du CCNB », affirme Lise Ouellette.

Les intervenants en poste à l’heure actuelle peuvent s’entendre sur une solution, croit-elle.

« Je pense qu’il faut que les deux camps ou les différentes tendances reconnaissent l’importance de l’institution et acceptent de trouver des façons de fonctionner qui sont respectueuses de la communauté, parce que c’est la mission du Collège communautaire », conclut Lise Ouellette.