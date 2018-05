Parmi ces organisations, la Fondation canadienne de soutien communautaire (FCSC) détient 15 des 49 bacs autorisés sur la propriété de la ville, en plus des bacs de la fondation sur une propriété privée.

La page Facebook de cette organisation précise aussi qu'elle propose un ramassage à domicile pour les dons dans les villes situées autour de Toronto.

La FCSC n'a déclaré aucun revenu provenant de dons à l'Agence du revenu du Canada (ARC) en 2016 ou en 2017. Elle ne mentionne aucun administrateur ou fiduciaire dans ses documents déposés auprès de l'agence.

Patricia Lemieux, présidente de l'organisme Ottawa Neighbourhood Services a commencé à sonner l'alarme en 2011 au moment où les bacs de dons ont été installés. Elle s'est plainte de la fondation à la Ville d'Ottawa.

Ces bacs ont réduit les revenus de son organisme de bienfaisance et Ottawa Neighbourhood Services lutte pour sa survie. Ce dernier a été expulsé à cause de loyers impayés et utilise maintenant des casiers pour entreposer les biens qu'il recueille pour les démunis avec ses propres bacs.

« Ottawa Neighbourhood Services tout comme d'autres organismes repose sur les dons pour survivre », explique Mme Lemieux qui a la permission d'entreposer 21 bacs dans les installations de la Ville.

La FCSC a aussi des problèmes avec certains de ses bacs situés sur des propriétés privées, notamment à Wellington Ouest où un groupe d'entreprises locales a du mal à les faire enlever.

La guerre des bacs

Un autre bac de la FCSC est dans un endroit resté vaquant sur la rue Isabella près de Queensway bien que le gestionnaire immobilier de ce site ait dit à CBC que le bac avait été installé sans permission.

Les renseignements figurant sur le bac ne sont pas entièrement conformes au règlement municipal sur les bacs de dons.

Un bac de dons de la Fondation canadienne de soutien communautaire sur la rue Isabella. Photo : Radio-Canada/Susan Burgess

Selon les dossiers de l'Agence du revenu du Canada, la FCSC a fait enregistrer son statut d'organisme de bienfaisance en 2013.

Le site Internet de l'organisme promet d'offrir « un filet de sécurité pour tous ceux qui sont laissés pour compte. »

Mais récemment, l'organisme a fait les manchettes à Ottawa en raison d'accusations criminelles.

En février, un homme de 35 ans d’Ottawa lié à l'organisme, Brennan D. Cartier, a été inculpé de méfait et de possession de biens criminellement obtenus de plus de 5000 dollars et ce après la découverte d'une douzaine de bacs entreposés à Richmond.

La date du procès n'a pas encore été fixée. Contacté par CBC, Brennan D. Cartier n'a pas rappelé.

La police l'accuse notamment d'avoir repeint les bacs pour recouvrir les logos des organismes de bienfaisance et de les avoir déplacés dans un autre endroit pour la FCSC.

L'un des bacs retrouvés appartenait aux Grands Frères Grandes Sœurs d'Ottawa, selon la directrice générale de cet organisme, Susan Ingram.

Un bac bien placé peut rapporter des milliers de dollars par mois à GFGS, juge Mme Ingram. Elle aimerait avoir la chance d'en placer davantage sur des terrains de la Ville. À l'heure actuelle, les GFGS d'Ottawa n'ont que deux bacs sur la propriété de la Ville et plusieurs autres près des établissements du Conseil des écoles catholiques d'Ottawa (CECCE).

« Je pense qu'il y a beaucoup d'occasions de contrôler les organismes de bienfaisance qui placent ces bacs », assure Mme Ingram.

L'approche unique de la Ville de Markham

La Ville de Markham a choisi une approche radicale. En 2016, elle a exigé des organismes de bienfaisance de demander le droit d'exploiter des bacs que ce soit sur des terrains privés ou publics.

Pour être admissibles, les organismes de bienfaisance doivent non seulement fournir une preuve de leur statut d'organisme de bienfaisance, mais aussi fournir des renseignements financiers et une liste des membres du conseil.