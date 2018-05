Un texte de Jean-Louis Bordeleau

Selon la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), elles pourraient s'être échappées d'un poids lourd recouvert d'une toile. Le véhicule n'a pas été identifié, mais la porte-parole de la SAAQ, Nancy Doucet, affirme qu'il pourrait s'agir d'un camion qui était parti du sud de la province à destination de Port-Cartier.

Jean-Claude Rochette craint le risque d'accident. « On est à 150 kilomètres de Port-Cartier ici, puis on en voit autant que ça. Ça veut dire qu'il y en a eu d'autres, puis il doit y en avoir plus ailleurs. C'est ça que je ne comprends pas. Combien ils peuvent en perdre par voyage? »

Jean-Claude Rochette, résident de la Manicouagan, s'inquiète de la présence de boulettes de minerai aux abords de la route 138 Photo : Radio-Canada/Benoît Jobin

C'est encore heureux qu'il n'y ait pas plus d'accidents. Jean-Claude Rochette, résident de la Manicouagan

En 2009, une boulette semblable, mais un peu plus grosse a fracassé le pare-brise d'une automobiliste sur la route 138. Le projectile avait fait un trou dans la vitre. Puis, il avait transpercé son appuie-tête, tout juste à côté de son cou, pour finalement se loger dans la banquette arrière, sans faire de blessé.

Dans le passé, une boulette semblable, mais un peu plus grosse a fracassé le pare-brise d'une automobiliste sur la route 138. Photo : Radio-Canada/Archive

ArcelorMittal confirme qu'il s'agit peut-être de boulettes de broyage destinées à son usine de bouletage de Port-Cartier. Sans en être toutefois certaine, la porte-parole rapporte que le transporteur qui livre ces boulettes ne croit pas avoir perdu de chargement au cours des dernières semaines.

Les boulettes ont un diamètre de deux à trois centimètres. Photo : Radio-Canada/Benoît Jobin

Les contrôleurs routiers peuvent délivrer des constats d'infraction au chauffeur ou à la compagnie propriétaire du poids lourd lors d'une perte de chargement. La SAAQ assure que les véhicules qui transportent ce type de boulettes sont particulièrement surveillés depuis le signalement fait par Jean-Claude Rochette.

« Suite au signalement qu'on a eu, il va y avoir des vérifications qui seront faites pour savoir si les transporteurs qui effectuent ce type de transport le font dans toute la légalité et s'il n'y a pas eu de changement », signale l'agente de relations publiques de la SAAQ, Nancy Doucet.

Avec les informations de Marlène Joseph-Blais