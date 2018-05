Un texte de Camille Gris Roy

« C’était pas un bon match, mais quand même : les Jets sont bons. Et c’est une série de sept, non? », commente Yvan Bourgeois après le match.

« Je suis confiant qu’ils vont avoir la victoire à la fin », ajoute son ami Marco Dumontier.

Les partisans des Golden Knights dans le foule, eux, se comptaient sur les doigts d’une main, mais ne cachaient pas leur joie après la partie.

« Vous, Canadiens, vous avez été très gentils avec nous, vous nous avez accueillis dans votre aréna et nous sommes vraiment désolés de vous avoir battus. Mais quand vous viendrez à Vegas, on sera gentils avec vous aussi, et on vous battra quand même », lance Barry Johnson en riant.

Du côté du vestiaire des Jets, les joueurs reconnaissent qu'il y a du travail à faire, mais relativisent. « C’est une finale d’Association, rappelle le défenseur Jacob Trouba, et je ne pense pas que personne s’attendait à ce que ce soit différent […]. C’est une longue série, personne ne panique ici, et maintenant on s’en va à Vegas. »

« Je pense qu’il y a eu sept minutes de ce jeu où on a été vraiment bons, mais on n'a pas réussi à avoir de [l'impulsion], note le capitaine Blake Wheeler.

« Il va y avoir des moments dans la série où Vegas a de bonnes chances de marquer […] et va mettre des rondelles au fond du filet. C’est juste une question de comment on réagit ».

Des partisans toujours fiers

Les partisans des Jets étaient tout de même venus montrer leurs couleurs en grand nombre lundi soir.

Le premier ministre du Manitoba, Brian Pallister, était parmi la foule pour son premier « Whiteout » des séries. Il se réjouit « de voir tant de gens, tant de Manitobains ici ».

« Et pas juste des Manitobains, souligne-t-il : j’ai rencontré plusieurs personnes d’autres provinces - qui soutiennent tous les Jets, parce que c’est l’équipe du Canada. » Sa prédiction : les Jets en cinq parties.

Début du graphique (passez à la fin) Le premier ministre @Brian_Pallister est au Whiteout : il prédit une victoire des #Jets ce soir #rcmb pic.twitter.com/T1HavQG62F — Camille Gris Roy (@camillegrisroy) 14 mai 2018 Fin du graphique (passez au début)

Lorraine et Andrina Turenne, supportrices des Jets depuis toujours, assistaient elles aussi à leur premier rassemblement extérieur des séries avant d’aller au match. « C’est très bruyant et fort », note Lorraine. « Mais c’est le fun! », ajoute rapidement Andrina.

On est fières de voir ça. J’étais en Louisiane la semaine dernière, et il y a des gens qui m’ont approchée en disant : “Ah! tu viens de Winnipeg? On suit la série et votre ville est en feu. Andrina Turenne, partisane des Jets

Lorraine (à g.) et Andrina Turenne, partisanes des Jets depuis toujours, étaient au match lundi soir. Photo : Radio-Canada

Guillaume Barrette et son père Jean, eux, sont venus de Montréal spécialement pour vivre l’expérience du « Whiteout » winnipégois. Ils visitent toutes les arénas de la ligue, et Winnipeg est leur 18e arrêt.

Les deux voyageurs ne s’identifient à aucune équipe, mais se définissent plutôt comme des « fans de hockey »… même si ce soir, ils soutenaient Winnipeg.

Guillaume (à g.) et son père Jean Barrette visitent les villes de la Ligue nationale de hockey pour vivre l'ambiance dans chaque aréna. Winnipeg est leur 18e arrêt. Photo : Radio-Canada/Camille Gris Roy

Ce qu’on veut, c’est faire partie de la crowd... être avec les gens, la foule. On trouve que c’est vraiment spécial. Jean Barrette

« L’histoire de Winnipeg, c’est une belle histoire. [Les joueurs] travaillent forts, ils sont gros, ils sont forts, ils le méritent », ajoute-t-il.

« On voit que le monde aime beaucoup le hockey ici, alors c’est le fun de faire partie de cette expérience-là », renchérit son fils.

Le prochain match opposant les Jets aux Golden Knights sera présenté mercredi, à Las Vegas.