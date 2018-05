20 familles de Lévis tenteront de ne produire aucun déchet pendant un an.

Les foyers sélectionnées seront accompagnées par des experts du mouvement « zéro déchet ».

La responsable du projet et conseillère en gestion des matières résiduelles à la Ville de Lévis, Doris Dumas explique que l'objectif est d'encourager les citoyens à consommer moins et mieux tout en les encourageant à recycler et composter davantage.

On parle du compostage et du recyclage qui sont deux façons de diminuer les déchets. Mais aussi, si à la source on achète des produits qui sont moins emballés, déjà, on pose un geste. Doris Dumas, conseillère en gestion des matières résiduelles à la Ville de Lévis

Les familles pourront profiter de différents ateliers, conseils et ressources qui les aideront à changer leurs habitudes de vie pour diminuer leurs ordures ménagères.

Le programme a été lancé au début du mois, 45 familles sont déjà inscrite. Il est possible de poser sa candidature jusqu'au 10 juin pour s'inscrire.