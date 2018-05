Ces nouvelles informations sont dévoilées alors que le prix de l’électricité, les salaires des dirigeants de Hydro One et la décision du gouvernement de privatiser partiellement Hydro One sont au coeur de la campagne électorale en cours.

Les augmentations sont mentionnées dans un document fourni aux actionnaires en vue de la rencontre annuelle d'Hydro One qui aura lieu à Toronto mardi.

Selon les informations de CBC, les 13 membres réguliers ont reçu chacun 160 000$ en dédommagement l’an dernier - la moitié en argent et l’autre moitié en parts de Hydro One.

Le président du conseil, David Denison, a reçu 260 000 $, aussi en argent et en parts.

Le document montre que le conseil a approuvé ces augmentations (en vigueur depuis le 1er janvier dernier) : Augmentation de 70 000 $ pour le président du conseil (pour atteindre 330 000 $)

Augmentation de 25 000 $ pour les membres réguliers (pour atteindre 185 000 $)

Augmentation de 5 000 $ pour les directeurs qui président les comités de vérification et de ressources humaines

Le conseil d’administration est déjà sur la sellette pour la rémunération et le dédommagement de ses hauts dirigeants

Le PDG d'Hydro One, Mayo Schmidt Photo : Radio-Canada

Le PDG Mayo Schmidt a gagné 6,2 millions de dollars l’an passé en salaire et bonus.

Par ailleurs, il recevrait au moins 10,7 millions de dollars s’il est démis de ses fonctions en raison de l’intervention du gouvernement.

Le gouvernement a demandé à la compagnie le mois dernier de revoir ses politiques liées aux indemnités de départ.

Le chef progressiste-conservateur Doug Ford a dit qu’il voudrait congédier les membres du CA s’il est élu le 7 juin et ordonner au nouveau conseil de limoger Mayo Schmidt.

La chef libérale Kathleen Wynne et première ministre sortante a défendu sa décision de privatiser partiellement Hydro One en expliquant la nécessité d’investir dans des projets d’infrastructure et de transport en commun.

La chef néo-démocrate entend pour sa part ramener Hydro One dans le giron public si elle remporte l’élection le 7 juin.

Le chef progressiste-conservateur Doug Ford, la chef libérale Kathleen Wynne et la chef néo-démocrate Andrea Horwath Photo : Radio-Canada/Sébastien St-François

Le travail du conseil d’administration est un travail de surveillance. Le quotidien de la compagnie est géré par les hauts dirigeants.

Dans la dernière année, les parts d’Hydro One ont reculé de 16 %, de 23,02 $ le 15 mai 2017 à 19,28 $ lundi.

L’augmentation des compensations des membres du conseil d’administration avait été recommandée par un consultant indépendant, selon le document consulté par CBC. Le document indique que le consultant a considéré les salaires équivalents chez Air Canada, CN, Rogers Communications et TransCanada.

D’après les informations de Mike Crawley