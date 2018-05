Un juge de la Cour du Banc de la Reine se penche sur une soumission conjointe déposée par la Couronne et la défense à ce sujet.

À lire aussi : De la prison pour un cyberpédophile de Marshall

La demande conjointe réclame 7 ans d'emprisonnement en plus d'une ordonnance de supervision de 10 ans dans la communauté.

En juin 2017, Shane Dale Pattison a plaidé coupable à 42 chefs d'accusation en lien avec la distribution de matériel pornographique mettant en scène des enfants d'à peine 4 ans et de moins de 2 ans.

Il est considéré comme l'un des pires délinquants sexuels de l'histoire de la Saskatchewan.

« La collection de M. Pattison fait partie du pire de ce que j’ai vu », avait déclaré à l'époque le sergent détective de la police de Saskatoon, Darren Parisien.

La désignation de délinquant à contrôler vise principalement les délinquants sexuels ainsi que les individus susceptibles de récidiver. Elle a été élaborée en réponse aux préoccupations voulant que de nombreux délinquants sexuels et violents doivent recevoir une attention particulière, même s'ils ne répondent pas à la définition de délinquants dangereux. Source : Sécurité publique Canada

Début du graphique (passez à la fin) La Dr Hook explique que Shane Pattison a eu des relations sexuelles avec des filles pré-pubères, alors qu’il avait entre 8-10 ans. Il avait des relations sexuelles avec des enfants quand il était lui-même enfant. Son premier contact sexuel était à l’âge de 3 ans #rcsk — Omayra Issa (@OmayraIssa) 14 mai 2018 Fin du graphique (passez au début)

La psychologue Dr Tarah Hook, qui a examiné l'état psychologique du cyberpédophile, a rapporté devant la Cour que Shane Dale Pattison était compulsif et qu'il avait un intérêt sexuel constant pour les enfants.

Selon elle, il vit dans le déni, et refuse de prendre ses responsabilités. Dr Tarah Hook croit qu’il y a de fortes chances que Shane Pattison récidive, et préconise un traitement psychologique à long terme pour réduire ces risques.

Début du graphique (passez à la fin) Elle recommande trois mesures pour aider Shane Pattison à réduire les risques de récidive. 1) Prendre des médicaments pour réduire sa libido. 2) Réduire son accès aux enfants et à l’Internet. 3) Rebâtir sa vie sociale pour mettre fin à ses tendances antisociales #rcsk — Omayra Issa (@OmayraIssa) 14 mai 2018 Fin du graphique (passez au début)

Shane Dale Pattison est présentement détenu au Centre régional psychiatrique de Saskatoon.

Lors de son arrestation en mars 2016, les policiers ont trouvé plus de 4000 images et vidéos pornographiques explicites sur son ordinateur portable, un téléphone intelligent et des disques durs.

Les audiences se poursuivent mardi.