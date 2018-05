Un texte d’Eva Uguen-Csenge

Greg Johnson qui habite dans la 2e Avenue est ainsi furieux de la situation. « On s’attend tous à une quantité d’eau dans les sous-sols, dit-il. On peut la pomper, mais on ne devrait pas être forcé à combattre l’eau de la rivière des deux côtés. »

La Ville a lancé plusieurs ordres d'évacuation et construit des barrages, mais il a fait 30 degrés Celsius lundi et la neige fond vite, ce qui cause des débordements de la rivière.

La maison de M. Johnson est entourée au nord et au sud par les eaux de la rivière Nicola.

Selon lui, c'est la faute de la Municipalité qui a construit une digue trop basse au nord du pont de la rue Vogt. Cela a causé une déviation de la rivière vers une trentaine de maisons de la 2e Avenue et de l'avenue Maxwell.

Ces maisons sont maintenant isolées par la déviation au nord, et la rivière Nicola elle-même au sud.

Début du graphique (passez à la fin) Les résidents de Merritt disent que le fleuve Nicola est environ 3 mètres plus haut que d’habitude. L’accès à ce pont a été bloqué par précaution. #icicb pic.twitter.com/28wpgmscaq — Eva Uguen-Csenge (@evacsenge) May 14, 2018 Fin du graphique (passez au début)

Bob Baird, ancien maire de Merritt, est d'accord qu'il y a eu un manque de préparations pour les inondations : « Ils auraient pu dévier l’eau pour complètement éviter les maisons. »

Selon lui, cela fait des semaines que la ville sait à quoi s'attendre, surtout après les inondations de l'année dernière.

M. Baird affirme qu'il n'a jamais vu une si mauvaise saison d'inondations depuis 1948.

Le maire de Merritt, Neal Menard, déclare que toutes les ressources possibles sont mobilisées pour répondre à la situation.

Au centre-ville, environ 50 000 sacs de sable ont été remplis par des bénévoles et des ouvriers depuis la semaine dernière.