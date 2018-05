Il s’agit de la première cohorte d'étudiants autochtones du programme Protection et exploitation de territoires fauniques.

Des membres de cinq communautés ont participé.

C'était pour avoir des cartes au début, puis ça a approfondi des connaissances sur la faune, la flore. Yannick Fontaine originaire de Uashat mak Mani-Utenam

Depuis un an, les 15 étudiants ont reçu de la formation sur l'entretien des équipements et des bâtiments, sur la biologie et la survie en forêt.

Ils ont aussi suivi 300 heures de cours spécifiques à la culture montagnaise. Ils ont notamment appris des techniques de trappe ou à cuisiner en forêt.

Le CFP de La Baie présente son DEP de gardien de la faune aux communautés autochtones. Photo : Radio-Canada/Gilles Munger

La chasse et la pêche responsable étaient au cœur des enseignements.

Ils ont appris que certains poissons fraient au printemps puis on va éviter de les capturer. Martin-André Racine, enseignant

Après un stage en Colombie-Britannique en juin, les étudiants seront prêts à commencer à travailler dans les pourvoiries, les parcs ou ailleurs en forêt.