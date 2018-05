Un texte de Laurent Pirot

Une quarantaine de sanctions sont créées ou renforcées. Par exemple, les conducteurs qui ne s’arrêteront pas pour faire inspecter le bateau qu’ils transportent risqueront une amende de 270 $, alors qu'actuellement cette infraction ne s'applique qu'aux véhicules commerciaux. Promener son chien sans laisse sur les terres publiques pourra entraîner une amende de 150 $, contre 100 $ actuellement.

Amendes plutôt que poursuites

Une partie des nouvelles règles permettront aussi aux agents provinciaux de la faune de distribuer des contraventions plutôt que d’engager des poursuites qui sont réglées devant les tribunaux.

Ces choses-là n’ont pas forcément besoin d’encombrer les tribunaux. Shannon Phillips, ministre de l’Environnement

La ministre estime que les feux de camp mal éteints sont le problème le plus sérieux auquel les agents doivent répondre.

Elle cible aussi ceux qui font rouler des voitures ou des véhicules tout-terrain dans des cours d’eau, ce qui peut endommager les cours d’eau et mettre en danger certains poissons.

La ministre assure cependant que le message passe et que les Albertains sont de plus en plus respectueux des terres publiques. « Les gens savent qu’ils ne s’en tireront pas sans être sanctionnés, alors que ça pouvait être le cas avant », estime-t-elle.

La province devrait embaucher 20 nouveaux gardiens de parcs pour faire respecter ces règlements.