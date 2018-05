Un texte de Justine Cohendet

Les relations entre l’organisme Downtown Sudbury et la Ville ne sont pas au beau fixe.

Le comité des finances et de l’administration de la Ville, qui se réunit mardi, doit se prononcer sur l’approbation du budget de 534 000 dollars de l’organisme Downtown Sudbury, ouvertement opposé à l’idée d'installer le futur aréna en périphérie du centre-ville.

Ce plan présente les éléments qui feraient partie du complexe. Photo : Ville du Grand Sudbury

Un rapport du personnel municipal suggère de retirer les 20 000 dollars qui doivent servir à financer l’appel devant le tribunal de l’environnement et de l’aménagement du territoire (TriO) des décisions du conseil municipal qui approuvent le changement de zonage nécessaire à la construction de l'aréna et du casino, dans le futur quartier Kingsway.

Incompréhension du BIA

« Je serais surpris que le conseil municipal vote en faveur de cette proposition », lance Jeff MacIntyre, le président du BIA, qui rappelle que leur budget a été adopté à l'unanimité par leurs membres lors l'assemblée générale annuelle.

L’organisme Downtown Sudbury, qui regroupe les commerçants du centre-ville, est financé par l’impôt sur la propriété que payent ses membres à la Ville.

Jeff MacIntyre estime que l'organisme dont il est le président a le droit de faire appel des décisions du conseil municipal. Photo : Radio-Canada/(Samantha Samson

En février, ceux-ci ont approuvé à l’unanimité le budget proposé par la direction.

Mais selon l’article 205 de la loi de 2001 sur les municipalités, même si les membres de l’organisme votent en faveur d’un budget, le conseil municipal a le pouvoir de ne pas l’approuver dans son intégralité.

Le BIA dépendant de la Ville

« [Le BIA] n’est pas indépendant du tout de la Ville. Les taxes qu’ils veulent imposer aux commerçants doivent être approuvées par celle-ci », explique Andrew Sancton, un professeur émérite en science politique à l’Université de Western Ontario.

Le conseil municipal Robert Kirwan. Photo : Radio-Canada/Sophie Houle-Drapeau

Pour le personnel de la Ville, la volonté du BIA de financer l’appel devant les tribunaux n’est pas « conforme à ses objectifs. »

Le fait qu’ils fassent appel d'une décision prise par le conseil est un problème parce que [...] c’est le conseil qui a créé le BIA. Robert Kirwan, conseiller municipal du Grand Sudbury

Le conseiller municipal Robert Kirwan, qui a d’ores et déjà annoncé qu’il approuverait la proposition de la ville, propose d’aller plus loin et entend présenter dans les prochaines semaines une résolution mettant fin au règlement qui lie la Ville à Downtown Sudbury.

Avec des informations de Benjamin Aubé, de CBC News.