Sur 29 institutions postsecondaires dans la province, huit n’ont aucune politique formelle concernant le tabac et le cannabis. Elles s’appuient indirectement sur la législation provinciale, qui interdit de fumer dans les lieux publics et les lieux de travail. Parmi les cancres, on compte l’Université de l’Alberta et l’Université de Calgary, qui pourraient faire mieux, selon Les Hagen, directeur général d’Action on Smoking and Health.

Au sommet du palmarès trônent l’Université Burman, une petite institution de 450 élèves à Lacombe, ainsi que le Collège Bow Valley, situé au centre-ville de Calgary. Elles ont non seulement banni le tabac, les cigarettes électroniques et le cannabis de leurs campus, mais elles offrent aussi des programmes de traitement pour cesser de fumer à leurs étudiants et/ou leurs employés.

Lors d’une évaluation initiale d’Action on Smoking and Health, nous avions obtenu la note B. En tant qu’institution postsecondaire, nous croyions que ce n’était pas assez. Nous voulions un A. Mario Siciliano, vice-président au Collège Bow Valley

Le collège a donc renforcé encore davantage ses politiques déjà sévères sur le tabac et le cannabis. Les étudiants et employés ont tous réagi positivement, selon Mario Siciliano. « Je n’aurais pas dû être aussi surpris que je l’aie été », avoue-t-il.

Bannir les liens avec les compagnies de tabac

Beaucoup d’universités conservent des liens commerciaux avec les entreprises de tabac, comme la publicité sur les campus, les subventions versées aux étudiants par ces entreprises et les investissements des universités dans ces compagnies.

Le prochain cheval de bataille d’Action on Smoking and Health sera de convaincre les institutions postsecondaires de couper tous ces liens avec ces géants du tabac. Cela pourrait être difficile, puisque certaines universités ont obtenu ou investi des millions de dollars, selon l’organisme.

L’industrie du tabac cible les institutions postsecondaires partout au Canada. Elle sait qu’avec un peu d’investissement et de publicité, elle peut convertir ces jeunes adultes en clients pour la vie. Les Hagen, directeur général de l'organisme Action on Smoking and Health

Les jeunes de 20 à 24 ans sont particulièrement vulnérables aux publicités des compagnies de tabac et de cannabis, confirme Brent Friesen, médecin en chef pour Services de santé Alberta. De plus, « la consommation de cannabis a un impact sur le cerveau en développement jusqu’à la mi-vingtaine », selon lui. Il est primordial de faire des campus des environnements 100 % sans fumée, car « un environnement sain favorise l’apprentissage et l’éducation », affirme Brent Frisen.

La légalisation prochaine du cannabis encourage toutefois les collèges et universités à formuler une politique sur la consommation de cannabis. Action on Smoking and Health les encourage cependant à ne pas oublier le tabac, qui tue 45 fois plus de Canadiens que le cannabis, selon l’organisme. Celui-ci va également publier un palmarès des politiques des municipalités albertaines sur le tabac et le cannabis.