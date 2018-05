Entrevue réalisée par Martine Côté et Andréanne Plante

Nom : Nancy Kelly, intervenante en soins spirituels pour le Centre spiritualitésanté de la Capitale-Nationale

Âge : 51 ans

Nombre de sorties en kayak avant le défi : « Je pratiquais ce sport depuis 3 ans. Avant l'événement, j'ai fait une douzaine de sorties »

Années de participation : kayakiste en 2015 et 2017 et bénévole en 2016

Pourquoi aviez-vous décidé de participer au Défi kayak?

Je connaissais déjà Jeunes musiciens du monde et j’assistais à leur spectacle-bénéfice annuel. La vie a aussi fait que je m’étais mise récemment à pratiquer le kayak. Et alors que j’ai l’habitude d’hésiter longuement avant de m’embarquer dans un projet, cette fois je n’ai pas douté une seconde quand un ami m’a parlé du Défi kayak. J’étais prête pour cette aventure dès la première édition.

Pourquoi croyez-vous en la mission de Jeunes musiciens du monde?

Ayant œuvré dans le milieu communautaire, je connais l’impact positif que peut offrir ce genre de ressource. Des adultes signifiants, qui offrent avec passion des activités stimulantes pour la confiance et l’estime de soi, apportent aux enfants, tout comme à leurs parents, de l’encouragement et du soutien.

Que retenez-vous de votre aventure?

Je retiens une phrase que m’a dite un ami à la fin de la première édition et qui résume bien ce que m’a fait vivre ce défi : « Tu es plus forte que tu le penses ». Cette expérience bien organisée et encadrée met en place toutes les conditions pour nous faire vivre une grande expérience physique et humaine. On ne peut que remercier toute l’équipe des encadreurs, de la sécurité, de la logistique, les bénévoles et toutes les belles rencontres.

Racontez-nous une anecdote cocasse...

Parmi les bons moments, je retiens notre arrivée au pont Laviolette, à Trois-Rivières, lors de la dernière édition. Il faut vous mettre en contexte. Cette étape est la plus longue et la plus difficile mentalement, car nous traversons le lac Saint-Pierre. Les berges du fleuve sont à plus de 10 km de chaque côté. Ne plus voir, ou presque, la berge, ajoute au défi. Après 4 heures de pagayage, à la toute fin de notre périple, nous arrivions à quelques mètres du pont Laviolette. On entendait même les automobilistes et les camionneurs nous klaxonner. Même si l’arrivée était proche, la fatigue se faisait sentir. Et à ce même instant, un voisin pagayeur dit tout haut : « Ouin bien j’ai hâte de prendre une douche »!

En disant ce souhait, le voilà aussitôt réalisé... Un déluge de pluie s’est mis à nous tomber dessus. On aurait dit des applaudissements de dame Nature pour notre arrivée. Fous rires en quantité et souvenir mémorable.

Qu’avez-vous trouvé le plus difficile?

À la première édition, je m’étais entraînée sérieusement pour parcourir au mieux les distances à franchir. J’étais prête et je me disais que j’avais fait ce qu’il fallait. Ce qui m’attendait au départ de Montréal allait me surprendre. Je me suis engagé dans le parcours, mais je n’avais pas considéré la cadence du groupe. Et je me rappelle une certaine frustration, je me demandais comment j’allais gérer ce rythme plus lent. J’entendais encore mon entraîneur Jonathan me dire : « C’est un événement public, il faut attendre le groupe ». Ces quelques paroles ont ressaisi ma fibre communautaire et m’ont aidé à m’ajuster.

Aussi, dans les moments de fatigue, certaines sections peuvent devenir plus ardues. Pour me garder positive dans ma concentration, je pensais à des personnes malades que j’accompagne et cela me redonnait du courage.

Quel moment restera à jamais gravé dans votre mémoire?

Les belles rencontres sur l’eau et les concerts en soirée. Le court impact entre mon kayak et celui de Yann Perreau... quand même! Les discours touchants de M. Beaulieu à notre arrivée à la baie de Beauport, soulignant toute la fierté d’avoir participé à cette belle expérience humaine, tant sur l’eau que pour les Jeunes musiciens du monde et leurs fondateurs.

Quels conseils nous donnez-vous?

Se préparer physiquement, mais se rappeler que c’est une expérience de groupe! Oui, le groupe peut nous ralentir, mais voir tout ce monde ensemble donne de la force et fait vivre une expérience inoubliable!