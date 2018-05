Tyler Smits chasse les sangliers sauvages depuis des années. Le chasseur de Saskatoon a publié sur Internet et sur les réseaux sociaux des annonces proposant de chasser les sangliers sauvages qui sont trop envahissants pour les agriculteurs ou les résidents dans la province.

[Les sangliers sauvages] sont très, très difficiles à chasser. Ils sont très intelligents. [Le savoir-faire] vient avec l'expérience. Tyler Smits, chasseur

Tyler Smits n'a pas encore été contacté. Selon lui, de nombreux agriculteurs tuent les sangliers eux-mêmes pour les manger.

En Saskatchewan, aucun permis n'est requis pour chasser les sangliers sauvages, mais une licence d'armes à feu valide est requise.

Selon Ryan Brook, un chercheur de l'Université de la Saskatchewan, les sangliers sauvages ne constituent pas un énorme problème pour la Saskatchewan à l'heure actuelle, mais il se pourrait qu'il y ait plus de sangliers sauvages que de gens dans la province à l'avenir.

« L'augmentation [de la population] est exponentielle », a rapporté Ryan Brook en ajoutant que la région dans laquelle les sangliers sauvages vivent se développe rapidement.

Le chercheur, qui étudie la population des sangliers sauvages, plaide depuis des années pour de meilleures stratégies pour contrôler la population des sangliers sauvages. Photo : Fournie par Ryan Brook

Selon lui, ces animaux peuvent endommager les cultures et éloigner le bétail de leur point d'eau et de leur nourriture. Il a aussi expliqué qu'ils peuvent être des « réservoirs à maladies ».

« Ils ne broutent pas [...]. Les cerfs et les wapitis entreront et ils brouteront et se nourriront d'herbe et de la végétation, tandis que les sangliers sauvages arrachent le sol [...]. Et ils se nourrissent de tout ».

Ils mettent leur nez dans ce sol et ils l’arrachent comme un motoculteur. Ryan Brook, chercheur de l'Université de la Saskatchewan

Ryan Brook a dit qu'il a trouvé des sangliers sauvages avec des ventres remplis de canola ou de grenouilles, et qu'ils peuvent arracher les quenouilles des racines ou encore se nourrir des œufs d'oiseaux à cette période de l'année.

La chasse peut contribuer à l'essor des sangliers

« Nous constatons également qu'il y a des gens en Saskatchewan, et partout au Canada, qui aiment avoir des sangliers sauvages parce qu'ils peuvent les chasser », a déclaré Ryan Brook.

Selon lui, si un chasseur ne tue pas un groupe entier de sangliers, ceux-ci deviendront plus méfiants, seront poussés dans de nouveaux secteurs d'habitat, et continueront à se reproduire librement, en leur apportant une sécurité relative.

Ryan Brook explique que bien que travailler avec des chasseurs lui a été bénéfique dans ses recherches, la chasse individuelle peut contribuer à l'augmentation de la population globale des sangliers sauvages. Photo : Fournie par Ryan Brook

« Mon principal objectif n'est pas nécessairement d'aider forcément à régler le problème global du sanglier, mais plutôt de venir en aide à un agriculteur et de remplir mon congélateur », a déclaré Tyler Smits.

Le chasseur a rapporté qu’il y avait d'autres moyens d'éliminer les sangliers sauvages, notamment au moyen d’explosifs placés dans une zone de nidification. De cette façon, un chasseur peut éliminer tout un groupe de sangliers, mais lorsqu’ils sont tués de cette manière, les sangliers ne peuvent pas être consommés, a déploré le chasseur.

Avec les informations d'Emily Pasiuk, CBC