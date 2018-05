Nom : Annie-Sarah Viens, propriétaire du Pizza Mag à Sillery

Âge : 40 ans

Nombre de sorties en kayak avant le défi : aucune

Années de participation : 2016, 2017 et 2018

Entrevue réalisée par Martine Côté et Andréanne Plante

Pourquoi aviez-vous décidé de participer au Défi kayak?

J'en suis à ma troisième édition cette année. La première année, j'y suis allée pour faire un vrai défi physique, un dépassement de soi. Je me suis inscrite à une formation en kayak (Formation kayak Québec, avec Jonathan Chabot), parce que je n'avais jamais mis mes fesses dans un kayak de mer. Deux mois plus tard, je descendais les 265 km du fleuve... au complet. Malade!

Pourquoi croyez-vous en la mission de Jeunes musiciens du monde?

L'intégration de jeunes en milieu défavorisé via l'apprentissage de la musique a fait ses preuves. Mathieu et Agathe donnent une chance inouïe à ces jeunes de faire ce qui les passionne, d'augmenter leur estime de soi par leur réussite et de s'épanouir dans leur apprentissage. La musique est rassembleuse.

Que retenez-vous de votre aventure?

Un léger mal de bras. Ha ha! Mais encore, j'ai vu un groupe d'inconnus (pour la majorité) chanter des chansons à répondre au milieu du fleuve pour se redonner du courage et de l'énergie, s'entraider et rigoler de fatigue pour une belle cause : les enfants. Je disais à ma famille que j'allais en retraite fermée sur le fleuve, mais en fait je suis partie en ressourcement collectif!

Racontez-nous une anecdote cocasse.

Je ne sais pas si je peux raconter ça. À ma première année, un certain animateur à la radio de Québec a dessalé (il est tombé à l'eau) au milieu du lac Saint-Pierre en voulant prendre une gorgée dans la flasque du bonheur lors de la pause. « Claude est à l'eau! » Chut, ne le dites pas trop fort.

Qu'avez-vous trouvé le plus difficile?

Lever ma poche de hockey contenant toutes les choses pour mon campement, chaque soir, après une moyenne de 65 km par jour en kayak. Aie! Bon, c'est certain qu'un vent de face avec marée montante, ce n'est pas agréable non plus, mais ça fait des belles grosses vagues.

Quel moment restera à jamais gravé dans votre mémoire?

Les soirées, près du feu de camp, avec une petite bière très méritée. Tout le monde est heureux, fier d'avoir fait sa journée, d'être allé au bout de son moment. On jase, on rit, on chante et on oublie nos courbatures!

Quels conseils nous donnez-vous?

Une bonne préparation physique n'a pas son égal. Le programme fourni par les gens du Défi est très bien. On se met à l'eau quelques fois cet été et on pagaie. On rejoint un club ou un regroupement sur Facebook qui fait des sorties. Et on s'amuse durant le Défi. C'est difficile par moment, mais tellement satisfaisant lorsqu'on arrive à bon port.

Voilà j'espère que mes réponses ne vous ont pas trop effrayées!

« Eau » plaisir, les filles!