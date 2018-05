Un texte de Jean-François Deschênes

L'investissement permet d'ajouter une presse à laminer à la fine pointe de la technologie qui fabrique des panneaux en particules de bois. Elle permettra d'augmenter la production de 20 %.

Toutefois, deux vieilles presses seront mises au rencart ce qui ne permettra pas d'engager de nouveaux travailleurs.

Il y a une consolation pour le président du syndicat, Roger Harvey, l'investissement consolide les emplois.

Pour le PDG d'Uniboard Canada, James Hogg, il est crucial d'être plus productif.

Trois nouveaux compétiteurs s'installeront bientôt en plein cœur de leur marché aux États-Unis, là où 65 % des produits d'Uniboard sont vendus.