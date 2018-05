« On recommande aux gens de ne pas prendre la rue King, de continuer à prendre Galt ou Portland pour se rendre au centre-ville », a lancé sans détour la directrice aux infrastructures urbaines de Sherbrooke, Caroline Gravel, lundi.

La voie de virage permet aux automobilistes provenant de l'ouest de la ville de se diriger notamment vers le Carrefour de l'Estrie et le Séminaire Salésien. Chaque jour, le nombre de véhicules attendant d'effectuer leur virage est cependant trop important et cause des ennuis sur la rue King Ouest.

« Ce que ça fait, c'est que ça bloque une voie de circulation lorsqu'on n'a pas la voie de virage, explique Mme Gravel. On prolonge la voie de virage pour permettre plus d'accumulation de véhicules dans ce tronçon-là. »

Les travaux devraient être terminés dans trois semaines.