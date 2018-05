Un texte de Catherine Poisson

Une journée de grève a été déclarée à l'échelle de la province par la Fédération des employés de services publics à la Confédération des syndicats nationaux (FEESP-CSN) qui représente les conducteurs d'autobus scolaires.

Dans le Bas-Saint-Laurent, seuls les employés de l’entreprise Camille Mailloux RDL inc. sont membres de ce syndicat. L'entreprise dessert neuf écoles primaires et secondaires de Rivière-du-Loup.

En fin de journée lundi, le transporteur n'avait toujours pas indiqué si ses conducteurs participeraient ou non à cette grève.

Du côté de la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup, on assure que toutes les écoles seront ouvertes même s'il devait y avoir une grève. Les parents sont invités à consulter le site web et les réseaux sociaux de la commission pour suivre la situation et prévoir le transport vers l'école.

Un salaire équivalent aux camionneurs

S'ils sont en grève, les conducteurs d'autobus scolaires le feront pour réclamer, entre autres, une augmentation de salaire de 8,9 %, un investissement de 26 millions de dollars, selon le président de la FEESP-CSN, Denis Marcoux.

« On demande un rehaussement de salaire au niveau des camionneurs, même si les conducteurs d'autobus ont beaucoup plus de responsabilités. On leur laisse au quotidien ce qu'on a de plus cher au monde, nos enfants », souligne-t-il.

On parle de personnes qui gagnent en moyenne 19 000 dollars par année, alors on est tout près ou sous le seuil de la pauvreté. Denis Marcoux, président de la FEESP-CSN

Pour l'instant, aucune autre journée de grève n'est prévue cette semaine. Les syndiqués ont cependant déjà annoncé qu'ils seraient en grève les 29 et 30 mai prochains.

La FEESP-CSN représente 3 500 conducteurs d'autobus scolaires au Québec, selon M. Marcoux.

La fin d'un « ghetto administratif »

M. Marcoux explique que les conducteurs d'autobus se trouvaient dans un « ghetto administratif », puisque le gouvernement accordait aux commissions scolaires certains montants dédiés au transport, mais que ces dernières étaient ensuite libres de négocier les tarifs avec les transporteurs scolaires.

« En mettant de la pression pendant les négociations, les commissions scolaires arrivaient à récupérer 50 % des montants alloués, ça représente entre 15 et 17 millions [de dollars] », explique-t-il.

Depuis le 17 avril dernier, cette façon de faire n'est plus tolérée par Québec. « Le ministre [de l'Éducation, Sébastien Proulx] a aboli cette mesure-là. C'est un pas en avant, mais ce n'est pas suffisant », affirme le président de la FEESP-CSN.