Un texte de Jérémie Bergeron

La Boussole vous demandait combien devraient payer les Ontariens pour leur électricité. Les répondants qui se disent électeurs conservateurs ont massivement répondu (88 %) en faveur d’une baisse.

Du côté des électeurs qui ont l’intention de voter pour le Parti libéral, 56 % d’entre eux demandent à payer moins cher ou beaucoup moins cher pour leur facture d’électricité. Près de 40 % d’entre eux seraient toutefois en faveur d’un statu quo.

Par régions, ce sont principalement les habitants de l’Ouest et l’Est de l’Ontario qui désirent voir leur facture diminuer radicalement. Le constat est un peu différent du côté des grandes villes. À titre d'exemple, seuls 28 % des répondants de la ville de Toronto demandent à payer beaucoup moins cher.

Les résidents des villes veulent plus de parcs éoliens

Un parc éolien Photo : Getty Images/Orlando Sierra

Combien de parcs éoliens devrait-il y avoir en Ontario? Un peu plus? Un peu moins? En général, les Ontariens qui ont répondu à la Boussole électorale ne sont pas contre le fait d’en avoir plus.

Cependant, les habitants d’Ottawa (37%) et de Toronto (47%) sont les plus friands à l’idée d’avoir beaucoup plus de parcs éoliens dans la province.

Sans surprise, les répondants qui vivent plus en région, comme ceux du centre, de l’Ouest et de l’Est de la province, sont ceux qui sont les moins enthousiastes à cette idée. Près d’un résident sur trois de ces régions demande à ce qu’il y en ait moins.