Un texte d'Émilie Hamon

Ils sont maintenant près de 170 médecins du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie à appuyer le projet de décentralisation. Leur message est simple : Rimouski doit et peut accueillir des étudiants en médecine, et pas seulement pendant deux ans.

On ignore toujours les détails précis du projet de décentralisation de la Faculté de médecine de l’Université Laval vers l'Est-du-Québec. Selon les informations qui ont filtré jusqu’ici, le projet consisterait à offrir les deux premières années de la formation de base des futurs médecins à Lévis, et les deux suivantes, dites de l’externat, dans différents hôpitaux du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, voire de la Côte-Nord.

« On a des médecins motivés. Avez-vous vu Lévis sortir? Ici, on est sortis. On la veut. On veut cet enseignement-là ici en région. C’est une façon de développer la région », soutient la docteure Gabrielle Gagnon, porte-parole des médecins favorables au projet.

Les professionnels déplorent de ne pas faire partie des négociations en cours entre l'Université Laval et les Centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent et de Chaudière-Appalaches.

La Dre Gagnon ajoute que les médecins qui sont contre ce projet sont minoritaires et que leur opposition s'explique par le fait qu'ils ne veulent pas ajouter une tâche d'enseignement à leur travail régulier.

Une mobilisation de plus en plus grande

Le projet de décentralisation rallie déjà des élus et des militants de tous les partis politiques au Bas-Saint-Laurent. En appui à ces médecins, le maire de Rimouski, le préfet de la MRC de Rimouski-Neigette, le député péquiste de Rimouski, et le porte-parole de Québec Solidaire pour la circonscription de Rimouski étaient présents à la conférence de presse, lundi après-midi.

M. Lebel a d'ailleurs lancé une pétition la semaine dernière, pour demander que le campus décentralisé de l'Université Laval se trouve à Rimouski plutôt qu'à Lévis. Il souhaite aussi que le gouvernement ne tarde pas à mettre des mécanismes en place pour que le projet voie le jour.

Le député libéral de Rivière-du-Loup–Témiscouata, Jean D'Amour, a quant à lui affirmé, la semaine dernière, qu'il ne souhaitait pas « la moitié d'un projet ».

De leur côté, la Ville de Rimouski et la MRC de Rimouski-Neigette ont annoncé qu'elles tiendraient des assemblées extraordinaires pour montrer leur appui à ce projet.