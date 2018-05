M. Goertzen, qui est aussi le président de l'Association des municipalités du Manitoba (AMM), a annoncé le 14 mai qu’il ne se représenterait pas aux élections de cet automne.

Également propriétaire d'un restaurant, il dit souhaiter passer plus de temps avec sa famille et servir sa ville natale d’autres manières.

« Ayant exercé le plus long mandat de maire avec [l’ancien maire] L. A. Barkman, il faut certainement décider si l'on veut le prolonger. On a décidé que la meilleure chose à faire dans nos vies est de se concentrer sur d’autres aspects », dit-il.

Le huitième maire de Steinbach a lancé sa carrière en politique municipale en 2002 lorsqu’il a été élu conseiller. Il est ensuite devenu le plus jeune maire de Steinbach en 2006.

Une croissance responsable

Dix ans plus tard, Steinbach est passée d’une population de 11 000 personnes à 15 000 habitants.

« Nous avons beaucoup accompli, étant non seulement la ville du Manitoba qui grandissait le plus rapidement au fil des décennies, mais étant aussi un chef de file en plusieurs domaines, dont l’infrastructure et la gestion de cette même croissance », affirme M. Goertzen.

Il déclare que son rôle auprès de l’AMM était une pièce clef de sa vie politique. Son mandat de président se termine en novembre.

M. Goertzen n’a « pas de plans » quant à la poursuite de nouvelles charges publiques, mais il n'en éloigne pas totalement l'idée.

Avec des informations de CBC