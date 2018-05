Un texte d'Alix-Anne Turcotti



Alma Mameanskum-Dominique a raconté, très émue, aux membres de la commission, les évènements entourant la mort de sa fille en 1985 dans sa communauté. Selon elle, son enfant, alors âgée de 25 ans, aurait été violée et assassinée.

Ne parlant pas le français, et ne sachant pas lire, Alma Mameanskum-Dominique n’aurait pas réussi à obtenir l’aide dont elle avait besoin pour surmonter ce drame.

Depuis le début des audiences de la commission Viens à Maliotenam, plusieurs témoins ont rapporté faire face à du racisme au sein des services de santé, à de la violence policière et à des problèmes liés à la barrière de la langue.

C’est seulement en 2016 qu'elle aurait obtenu le soutien de Femmes autochtones du Québec, un organisme qui défend le droit des femmes.

Elle dit avoir contacté l’organisme de l’indemnisation des victimes d’actes criminels (l’IVAC), mais ne pas réussir à comprendre les démarches à faire.

« Je tombe toujours sur une boîte vocale, je serais très heureuse de pouvoir parler à quelqu’un. Personne ne travaille dans ce domaine dans ma communauté », explique-t-elle, alors qu’elle poursuit ses démarches auprès de l’IVAC.

Je ne veux plus que d'autres femmes, je ne veux plus que de jeunes femmes se fassent violer ou assassiner, c'est pour cette raison que je veux partager mon histoire. Alma Mameanskum-Dominique, citoyenne de Kawachikamach

Alma Mameanskum-Dominique a également raconté qu'elle aurait elle-même été arrêtée de façon arbitraire par un policier lorsqu'elle était adolescente.

« Il a pris mon bras, il l'a mis dans mon dos et il m'a poussé dans une porte et j'ai encore une cicatrice ici au front », a-t-elle expliqué.

Ses blessures lui causeraient encore aujourd'hui des problèmes de mémoire et de migraine.

Elle a aussi raconté aux membres de la commission Viens que le policier aurait tenté de poser des gestes déplacés à son égard.

Le président de la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec, Jacques Viens, a remercié Alma Mameanskum-Dominique, pour son témoignage.