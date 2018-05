L'installation de Laval est la première usine du fabricant à l'extérieur de Thomasberg, en Autriche, où se trouve son siège social.

L'usine de 5500 mètres carrés fournira des placages de bois pour avions d'affaires et jets privés et des services de finition et d'assemblage de composants d'intérieur, entre autres choses.

L'entreprise investira plus de 20 millions de dollars dans l'installation, dont 10 millions d'ici la fin de l'année.

La chef de la direction de F/List, Katharina List-Nagl, a indiqué dans un communiqué que l'investissement au Canada était très important pour la croissance future de l'entreprise et son succès dans le secteur de l'aéronautique.

F/List travaille étroitement avec Bombardier et d'autres partenaires de la région, alors il était logique du point de vue des affaires d'installer les activités canadiennes de l'entreprise à Laval, a-t-elle fait valoir.