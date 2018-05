En 1987, les partisans des Flames de Calgaryont commencé à porter du rouge pour appuyer leur club, se nommant le « C of Red » (ou Marée rouge). Les Jets devaient affronter l’équipe albertaine au premier tour de la série éliminatoire de la Coupe Stanley, et « le service de marketing des Jets se sentait un peu intimidé », affirme Rod Palson, qui était directeur artistique de l’agence Palmer Jarvis Communications quand l’entreprise a reçu un appel urgent des Jets.

« Ils étaient à la recherche d’une campagne d’après-saison, une réplique [au C of Red]. »

Dans un premier temps, l’équipe artistique de Palmer Jarvis a lancé l’idée d’encourager les partisans des Jets à porter les trois couleurs de l’équipe, soit le rouge, le bleu et le blanc.

Rod Palson a eu l'idée de lancer le Whiteout (Marée blanche) des partisans des Jets en 1987 Photo : Rod Palson

« Mais ça aurait été difficile pour les gens de trouver des vêtements multicolores, et l’effet n’aurait pas été très impressionnant, avoue M. Palson. Avec autant de couleurs, ça ressemblerait à une foule normale. Ça n’aurait pas fait sensation, c’était clair. »

Il a donc suggéré que les supporteurs s’habillent en t-shirt blanc, principale couleur des chandails lors des parties disputées à domicile. Il ne restait qu’une semaine avant l’affrontement avec Calgary, et M. Palson se disait que tout le monde devait au moins avoir dans ses tiroirs un chandail ou une chemise blanche.

Des partisans de la première franchise des Jets de Winnipeg encouragent leur club en portant du blanc et brandissant des pompons blancs lors d'un match en avril 1992, Photo : Radio-Canada

Venu en famille assister au match du 16 avril 1987, Rod Palson a vu quelques autres familles vêtues de blanc et se consolait en se disant qu’il y aurait au moins quelques adhérents à la campagne dans l'amphithéâtre. Rien ne le préparait à entrer dans l’ancien aréna de Winnipeg et y voir une véritable marée blanche : 90 % des supporteurs des Jets étaient vêtus de blanc – pas seulement en chemise blanche, mais en pantalon, salopette, jupe, robe et tout autre habillement possible.

« C’était hallucinant », affirme-t-il.

Une tradition qui perdure

Il s'est écoulé 18 ans entre le départ de la franchise originale des Jets pour Phoenix en 1996, et la première participation de la nouvelle franchise aux séries de la Coupe Stanley, en 2015. Malgré tout, la tradition du Whiteout était toujours aussi forte, sinon plus.

C'est revenu avec une ardeur renouvelée. C’est une ferveur qui est difficile à imaginer. Rod Palson, fondateur du Whiteout des Jets de Winnipeg

Samedi, lors du premier match de la finale de l'Association de l'Ouest, les Jets l’ont emporté 4-2 contre les Golden Knights de Vegas. Dans la Place Bell MTS, les 15 321 partisans étaient recouverts de blanc. À l'extérieur, la fête de rue accueillait quelque 25 000 personnes tout de blanc vêtues, qui regardaient le match sur des écrans géants.

Des partisans des Jets ont fait preuve de créativité lors d'un rassemblement du Whiteout. Photo : Radio-Canada/Pierre-Gabriel Turgeon

« Depuis le premier Whiteout, il y a eu toute une génération de gens qui ont participé à cette tradition. Ça me touche beaucoup », avoue Rod Palson.

« À bien y penser, combien de campagnes publicitaires suscitent une telle passion sur une aussi longue période, comme le fait le Whiteout? Aucune ne me vient à l’esprit. »

Avec des informations de Pierre-Gabriel Turgeon et Darren Bernhardt (CBC)