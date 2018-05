Glen Kirkland affirme que la députée québécoise aurait eu un comportement inapproprié à son endroit en 2013 alors qu'il était vulnérable et qu'elle était en position d'autorité.



« Je dois vous dire que j'ai été totalement sous le choc quand la nouvelle est sortie », a lancé d’emblée la députée Christine Moore.



Cette dernière précise que les réactions en lien avec cette nouvelle ont, d’une part, été brutales.



« Depuis la sortie de l'histoire, j'ai reçu des messages extrêmement méchants », a-t-elle confié lors de la conférence de presse tenue à Rouyn-Noranda.



« Mais aussi, je veux remercier les citoyens d’Abitibi-Témiscamingue qui m’ont offert leur support », s’est-elle empressée d’ajouter.



Une chronologie des faits



Christine Moore a profité de ce point de presse pour énumérer une chronologie des événements qui la lient avec l’ancien militaire Glen Kirkland.

Vous savez, Glen et moi, on a été amoureux. J’ai pleuré toutes les larmes de mon corps [quand la relation s’est terminée]. Christine Moore

La députée a raconté aux médias dans quelles circonstances elle et M. Kirkland s’étaient rencontrés et dans quel contexte ces derniers ont entretenu une courte relation amoureuse.



En 2013, Glen Kirkland avait livré un témoignage émotif en comité parlementaire sur le traitement réservé aux militaires blessés en Afghanistan. Il avait subi d'importantes blessures qui avaient laissé des séquelles.



Joint par La Presse canadienne, il a affirmé que l'élue l'avait invité à son bureau après son témoignage, l'avait incité à boire du gin en dépit des médicaments qu'il prenait et l'avait suivi jusque dans sa chambre d'hôtel. Plus tard, elle se serait rendue chez lui, à Brandon, au Manitoba, pour lui rendre visite contre son gré.



Le 8 mai, le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) fédéral, Jagmeet Singh, a annoncé la suspension de la députée de ses fonctions parlementaires après que M. Kirkland ait formulé une plainte pour comportement inapproprié de la part de Christine Moore.



Le député Erin Weir expulsé



M. Singh a expulsé au début du mois le député Erin Weir à l'issue d'une enquête sur des allégations de harcèlement et de harcèlement sexuel, parce qu'il avait la veille contesté les résultats de cette investigation.



C'est sa collègue Christine Moore qui l'avait accusé d'avoir harcelé plusieurs femmes, dont des employées du parti. Elle avait précisé ne pas en avoir fait l'objet, mais M. Singh avait jugé que les allégations étaient assez sérieuses pour suspendre le député saskatchewanais.

Plus d’informations suivront.