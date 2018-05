Steven Soderbergh dirigera ce récit de la mise en lumière, à partir de 2016, d'un système international d'évasion et de fraude fiscale, dans lequel étaient notamment impliqués des chefs d'État.

Une distribution cinq étoiles pourrait travailler avec le réalisateur oscarisé en 2001 grâce à Trafic. Gary Oldman, lauréat de l'Oscar du meilleur acteur cette année, et Antonio Banderas seraient en pourparlers pour jouer dans ce film, intitulé pour l’heure The Laundromat (la buanderie, jeu de mots en anglais autour du blanchiment d'argent).

L'acteur Gary Oldman sur le tapis rouge des Oscars 2018 Photo : Getty Images/Frazer Harrison

Le scénario de Scott Z. Burns, collaborateur régulier de Soderbergh, s’appuie sur le livre du journaliste d’enquête Jake Bernstein, Secrecy World: Inside the Panama Papers Investigation of Illicit Money Networks and the Global Elite.

Aucun distributeur ne fait encore partie de l’aventure. Toutefois, selon The Hollywood Reporter, Netflix serait intéressé par le projet.