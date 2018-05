Un texte de Marc-Olivier Thibault

Pendant trois ans, 60 000 $ par année serviront à soutenir la nouvelle équipe de hockey des Gaillards Hecla Québec.

Les 20 000 $ restants seront déposés dans un fonds de bourses et de développement des athlètes pour l'ensemble des autres disciplines sportives.

Sylvain Blais, directeur général du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Photo : Radio-Canada/Marc-Olivier Thibault

Une première saison de hockey

La formation amorce cette année une première saison dans le réseau de hockey collégial du Québec. Le fonds servira entre autres à payer les déplacements de l'équipe, explique le directeur du Cégep, Sylvain Blais.

« C'est de soutenir essentiellement les déplacements, les couchers. C'est le nombre de sorties... 36 matchs [en saison régulière], c'est donc 9 ou 10 sorties de deux jours [à l'extérieur], c'est quand même beaucoup de frais », explique le directeur.

Recruté cette année, Tristan Provencher considère que de pouvoir continuer à jouer au hockey au niveau collégial est un avantage.

Tristan Provencher, futur joueur des Gaillards du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Photo : Radio-Canada/Marc-Olivier Thibault

L'étudiant en sciences de la nature, originaire de Ville-Marie, pourra ainsi accorder plus de temps à ses études. « Junior majeur (LHJMQ), il n'y a rien de garanti que tu vas aller plus haut et faire une carrière de ça. Les joueurs commencent à prendre conscience que le hockey, c'est une infime partie qui réussit à faire une carrière de ça. Alors les joueurs veulent se tourner vers ça », croit Tristan Provencher.

Cette vision est partagée par l'entraîneur-chef de l'équipe collégiale.

Serge Trépanier considère que le temps où les organisations sportives négligeaient les études est révolu. À l'époque, les études n'étaient pas valorisées.

Je me rappelle avec Michel Bergeron, quand je jouais pour les Draveurs de Trois-Rivières, il me disait à l'époque : si les études nuisent à ton hockey, lâche les études. C'était ça dans le temps. Serge Trépanier, entraîneur-chef des Gaillards en hockey

L'équipe prend forme

La formation des Gaillards compte dans ses rangs, pour l'instant, 14 Témiscabitibiens et 8 joueurs natifs de l'extérieur de la région.

Le premier match de la saison aura lieu le 8 septembre à Rouyn-Noranda.

Il est prévu que l'équipe joue des rencontres dans les cinq MRC de la région cette année.