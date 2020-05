Histoire du Bloody Caesar et autres cocktails festifs

Depuis quelques années, la Journée nationale du César est célébrée le jeudi précédant la longue fin de semaine de la Journée nationale des patriotes (ou fête de la Reine).

Cette chronique de Denis Gagné à L’Épicerie du 17 janvier 2003 nous en dresse l’histoire.

On y apprend qu’en 1969, un barman albertain d’origine italienne, Walter Chell, a voulu créer un cocktail inspiré des pâtes alle vongole. Il le baptisa ainsi en l’honneur de Jules César.

Il n’en fallait pas plus pour que le Bloody Caesar devienne immensément populaire. À un point tel qu’en 2009, le Parlement l’a nommé cocktail officiel du Canada!

Cocktails tropicaux

Allo Boubou, 15 février 1985

Avec l’arrivée des beaux jours sur les terrasses ensoleillées, les cocktails tropicaux peuvent avoir encore plus la cote.

Dans l’émission Allo Boubou du 15 février 1985, l'animateur Jacques Boulanger s’entretient avec Raymonde Simard, professeure « en tenue de bar ». Son plus récent livre de recettes s’intitule Coquetels et boissons tropicales à votre portée.

La présentation des cocktails qu’elle prépare, le Zombie et le Volcano, est particulièrement soignée.

Cocktail tendance

Les 3 mousquetaires, 26 mai 2000

Aborder les cocktails dans les émissions de service à Radio-Canada, c’est aussi emprunter un ton festif. C’est le cas à l’émission Les 3 mousquetaires du 26 mai 2000.

Dans une chronique complètement loufoque, Chantal Lamarre, perruque blonde sur la tête, prépare des cocktails pour les animateurs Gaston Lepage et Louis-Georges Girard. Un quatrième mousquetaire, Jean-René Dufort, se tient aussi au bar pour tester les recettes.

Les dernières tendances présentées par Chantal Lamarre : Le Jello Shooter, le Beach Bum, le French Kiss, le Sex on the Beach et le Blow Job.

Cocktails sans alcool

Montréal ce soir, 18 juillet 1988

Lorsqu’on offre des cocktails, il ne faut pas oublier de prévoir quelques options non alcoolisées, communément appelées mocktails.

Au bulletin de nouvelles Montréal ce soir du 18 juillet 1988, la journaliste Josée Blanchette donne quelques suggestions de cocktails sans alcool. Les petits fruits et les agrumes sont à l’honneur.

La chronique de Josée Blanchette se termine sur une note de sagesse : avec l’aide d’un mélangeur ou d’un extracteur à jus, tous les mélanges sont permis. De midi à minuit, pourquoi se priver? Avec les cocktails sans alcool, les lendemains de veille seront moins douloureux cet été!