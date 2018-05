La circonscription de Kiiwetinoong, créée en 2017, est la seule en Ontario avec une population majoritairement autochtone, avec une proportion de 68 %.

Elle compte environ 33 000 habitants, réparties dans un grand nombre de petites communautés.

Sioux Lookout est la municipalité la plus importante en terme de population dans la nouvelle circonscription de Kiiwetinoong. Photo : Radio-Canada/CBC

Or, près de 75 % des votes en 2014 ont été enregistrés en zone urbaine, alors qu’environ le tiers des électeurs potentiels habitent les deux plus grandes municipalités, Sioux Lookout et Red Lake.

Le taux de participation varie énormément selon les communautés.

Par exemple, le quart des électeurs se sont rendus aux urnes à North Caribou Lake, contre seulement un électeur sur dix à Sandy Lake.

Les taux de participation de l’élection provinciale précédente, en 2011, étaient similaires à ceux de 2014.

Avec les informations de CBC