Vers 8 h 30 lundi matin, la Force policière de Bathurst a reçu un appel des gestionnaires de l'Édifice Nicholas Denys, concernant un colis suspect dans leur salle de triage de courrier.

Les policiers et les pompiers de la Ville de Bathurst se sont rendus sur place et ont évalué que les 550 employés devaient être évacués. La rue Cunard a été bouclée à la circulation et du personnel et des véhicules d’urgence étaient sur place, en mode d’attente, pendant une partie de la journée.

Le groupe de l'enlèvement des explosifs du bureau de Fredericton de la Gendarmerie royale du Canada est venu prêter main-forte sur les lieux afin de procéder à une analyse du colis suspect.

« Il fut identifié que le colis ne posait aucun risque au personnel et à l’infrastructure [et] l’opération s’est terminée vers 14h15 »,

Le colis suspect dans un édifice fédéral à Bathurst s'est avéré non dangereux. Les policiers et pompiers ont quitté les lieux vers 14h45, les 550 employés fédéraux pourront revenir au travail #icinb pic.twitter.com/bezQa7H8hj — Serge Bouchard (@SBouchard_RC) May 14, 2018

Le colis en question a été transféré à la Force policière de Bathurst dans le cadre de son enquête.

Avec les informations de Serge Bouchard