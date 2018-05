L'autocar revenait à Sept-Îles avec 25 passagers, 5 d'entre eux ont subi des blessures mineures.

« On ne connaît pas encore les causes définitives de l'incident, indique Josiane Simoneau, porte-parole d'Intercar. On est en enquête présentement, il faut dire qu'il y a quelques blessés mineurs, mais tout le monde a été pris en charge. »

Selon la Sûreté du Québec, le chauffeur se serait endormi, ce que Josianne Simoneau d'Intercar ne confirme pas.

« On n'est pas prêt à confirmer ni infirmer quoi que ce soit actuellement, on est en enquête, indique Josiane Simoneau. Donc, on va attendre les résultats de l'enquête. »

La directrice des communications du Grand défi Pierre Lavoie, Stéphanie Charette, souligne que seuls des conducteurs professionnels sont autorisés à conduire les véhicules qui transportent les étudiants participants à la course et que les règles de sécurités sont suivies minutieusement.

« Ce qui est arrivé ce matin pour le Cégep de Sept-Îles c'est vraiment un événement très déplorable et on est en communication avec l'école depuis ce matin pour leur offrir tout notre soutien », ajoute Stéphanie Charette.

Changement de chauffeur

Josiane Simoneau précise qu’un conducteur a fait la portion de Montréal à Québec, puis un autre a pris la place à Québec. C’est celui monté à bord à Québec qui était au volant au moment de la sortie de route. Selon la réglementation provinciale, un conducteur ne peut pas conduire plus de 13 h consécutives.

Soutien psychologique

La direction du Cégep de Sept-Îles est en train de mettre en place un service de soutien psychologique pour ses étudiants et son personnel à la suite de cet incident, a indiqué en matinée le directeur des communications Francis Desbiens.

Le Cégep de Sept-Îles Photo : Radio-Canada

« Fort heureusement, aucune blessure grave, des blessures mineures, se réjouit Francis Desbiens. Les premiers soins ont été administrés et les policiers ont été rapidement dépêchés sur place. Quand même, par mesure de précaution des vérifications seront faites par les services de santé. »

Une attention particulière sera portée aux risques de commotions cérébrales, note Francis Desbiens.

D'après les informations de Pierre Roberge et François Robert