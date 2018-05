Le premier ministre Brian Pallister a annoncé à 800 membres du Parti progressiste-conservateur regroupés le 10 mai pour une collecte de fonds qu’il allait interdire la chasse de nuit avec projecteur, et qu’un projet de loi à cette fin serait présenté cette semaine.

Lors de la chasse de nuit avec projecteur, un éclairage puissant est dirigé vers les yeux des animaux tels que l'orignal, l'élan et le cerf. Cela éblouit les proies et les rend plus faciles à abattre.

« S’il est vraiment contre la chasse de nuit, alors il s’oppose à nos droits issus des traités et il s'oppose aussi aux Autochtones au Manitoba », lance Elissa Gabriel, une mère autochtone qui chasse la nuit avec ses enfants.

Les peuples autochtones du Canada ont un droit constitutionnel de chasser pour se procurer de la nourriture la nuit, pour autant que cette chasse se fasse selon certaines règles, notamment d’uniquement chasser sur des réserves, des terres de la Couronne ou des terres privées avec la permission du propriétaire.

Le directeur des communications de M. Pallister, Chisholm Pothier, dit que le plan des conservateurs appliquera la promesse de campagne de 2016 de sévir contre la chasse de nuit, sans ajouter de précisions.

Une question de sécurité

Mais selon Mme Gabriel, la chasse de nuit est particulièrement importante aux chasseurs autochtones qui habitent des centres urbains comme Winnipeg. Ils ne sont pas toujours disponibles pour aller chasser en journée.

Elle ajoute que les terres de la Couronne sont très fréquentées pendant la saison de chasse, et qu'un bon nombre de chasseurs autochtones décident alors de chasser la nuit.

Elissa Gabriel croit qu'une interdiction de chasser la nuit irait à l'encontre des ses droits issus des traités. Photo : Radio-Canada/Bryce Hoye

Lorsque c’est la saison de chasse, il y a tellement de chasseurs non autochtones en journée, et nous leur donnons cet espace pendant la journée. Quand il y a trop d’acharnement sur ces terres de la Couronne, ça devient dangereux. Elissa Gabriel

Consultations inadéquates

De son côté, le grand chef Jerry Daniels du Southern Chiefs Organization, une organisation de revendication politique, affirme que le gouvernement du Manitoba faillirait à ses obligations constitutionnelles s’il présentait un tel projet maintenant, puisqu’il n’a pas adéquatement consulté les peuples autochtones.

« Je pense que si vous allez dans les Premières Nations, je crois que chacune d’entre elles dira “ On n’est pas d’accord ”, et qu’elles n’étaient pas correctement informées du calendrier », déclare M. Daniels.

La ministre du Développement durable du Manitoba, Rochelle Squires, dément les propos de M. Daniels. Elle affirme qu’il y a eu des consultations de longue haleine avec plusieurs intervenants.

La chasse de nuit est une pratique controversée dans les communautés rurales. Au moins deux personnes ont été abattues la nuit par des balles perdues, et des propriétaires se plaignent de dommages à leur équipement et de blessures de bétail causés par des chasseurs de nuit.

Avec des informations de Sean Kavanagh, CBC News