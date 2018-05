De l'argent pour la construction de deux parc-o-bus dans l'est de Gatineau, à Masson-Angers et à Buckingham, de l'argent pour l'achat de 36 autobus hybride articulés, voilà à quoi servira en partie les 36 millions de dollars consentis à la Société de transport de l'Outaouais (STO) par les gouvernements du Canada et du Québec.